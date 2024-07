“โรเซ่” ไปเยี่ยมบ้านใหม่ “ลิซ่า” ที่อเมริกาเต้น Rockstar ก่อนโดนตกด้วย Labubu

หลังจากเปิดแอคเคาท์ TikTok เป็นที่เรียบร้อย ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า BlackPink ก็โปรโมทซิงเกิลใหม่ Rockstar ทันที ล่าสุดแขกคนแรกที่เจ้าตัวนำมาโพสต์ลง TikTOk ด้วยก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นสมาชิกวงสุดซี้ โรเซ่ในคลิปดังกล่าว เป็นคลิปที่ทั้งคู่กำลังร้องแบะเต้นเพลง Rockstar ของ ลิซ่า ในเวอร์ชันเร่งสปีด โดยแต่งตัวเข้ากันพร้อมสวมแว่นตาดำ โดย โรเซ่ ร้องท่อน “Lisa, Can you teach me Japanese?” และ ลิซ่า ก็ร้องตอบว่า “I said「はい、はい”งานนี้ทำเอาชาว Blinks ตื่นเต้นกันถ้วนหน้า พร้อมเรียกร้องอยากให้ไปร้องเต้นแบบนี้กับ จีซู และ เจนนี่ ด้วยเรียกได้ว่ามิตรภาพของ 2 น้องเล็ก Blackpink เหนียวแน่นสุดๆ เพราะ โรเซ่ มาเป็นแขกคนแรกใน TikTok ของ ลิซ่า พร้อมโปรโมทซิงเกิลใหม่ของเพื่อน เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่ ลิซ่า ไปร่วมโปรโมทซิงเกิลเดี่ยว On the Ground ของ โรเซ่ เป็นคนแรกเช่นกันนอกจากจะเป็นแขกคนแรกใน TikTok ของ ลิซ่า แล้วยังเป็นสมาชิกวงคนแรกที่เป็นแขกไปเยี่ยมบ้าน ลิซ่า ในอเมริกาด้วย เพราะฉากหลังของทั้งคู่ เห็นชัดว่าเป็นหลังคาบ้านหลังใหม่ของ ลิซ่า ที่ Beverly Hills, California ราคา 3.95 ล้านดอลลาร์ หรือราวๆ 145 ล้านบาท บนเนื้อทึ่กว่า 3 ไร่ ที่เพิ่งซื้อไปเมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมาและในฐานะแขกคนแรกของบ้าน โรเซ่ ก็เจอ ลิซ่า ป้ายยาด้วยการให้จุ่มกล่อมสุ่ม Labubu ซึ่งเจ้าตัวก็จุ่มได้ Labubu สีเทา Sesame Bean งานนี้ต้องลุ้นต่อไปว่า โรเซ่ จะโดนตกเข้าวงการอาร์ตทอยตามเพื่อนซี้ไปด้วยอีกคนหรือไม่ด้วย