ARDA ร่วมกับฟาร์ม เอ็กซ์โป และพันธมิตรเปิดเวทีแข่งขันนวัตกรรมเกษตร “AGRITHON”  พลิกโฉมวงการเกษตรไทย ชิงเงินรางวัล และลุ้นทุนวิจัยมูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาท

ร่วมกับและพันธมิตร จัดแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ร่วมยกระดับภาคการเกษตรไทยด้วยการนำนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อสนับสนุนนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดยผู้เข้ารอบในรายการจะได้รับโควตาพิเศษ นำสินค้าและนวัตกรรมด้านการเกษตรไปจัดแสดงในงาน Farm Expo 2024มหกรรมเกษตรในร่ม กลางกรุงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2567 นี้ ณ ฮอล 98-99 ไบเทค บางนาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (ARDA) กล่าวว่า กิจกรรมAGRITHON By ARDA เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ARDA ให้การสนับสนุนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อผลักดันให้เกษตรกรไทยเข้าสู่เกษตรยุคใหม่ที่เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อำนวยความสะดวกให้กับวิถีการทำเกษตรของเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) การแข่งขันในครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวใหม่ในการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมการทำการเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้วยการหาแนวทางการทำการเกษตรที่เหมาะสม แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (High Value) ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Low Carbon) และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในภาคการเกษตรรวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน สู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรเป็น 3 เท่าภายใน 4 ปีคุณนรบดี ผดุงเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟาร์มเอ็กซ์โป จำกัด ผู้จัดการแข่งขัน AGRITHON by ARDA เปิดเผยว่า Agrithon เป็นการแข่งขันนำเสนอนวัตกรรมเกษตรที่เน้นการคิดค้น วิจัยด้านการเกษตรในทุกมิติ ผ่านการพัฒนาจากความรู้ขั้นพื้นฐานไปถึงการใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร โดย แอกริธอน มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง และนวัตกรรม เพื่อเป็นทางออกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุน ลดความเสี่ยงในการทำเกษตรกรรม โดยใช้ทรัพยากรที่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสิ่งแวดล้อม และภาคการเกษตรในวงกว้าง อย่างยั่งยืน และสามารถต่อยอดแนวคิดเพื่อช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว โดยโครงการฯ เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร สถาบัน องค์กร นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจสามารถส่งนวัตกรรม หรือสินค้าด้านการเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันได้ภายใต้ 4 หมวดหมู่ ที่กำหนด ประกอบด้วยหมวดที่ 1 : Agritech หรือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรหมวดที่ 2 : Future Food หรือ เทคโนโลยีอาหารและสมุนไพรเพื่ออนาคตหมวดที่ 3 : Green Tech หรือ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนหมวดที่ 4 : Post Harvesting หรือ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หรือแปรรูปสำหรับรูปแบบการแข่งขัน หลังผู้เข้าร่วมการแข่งขันสมัครเข้ามาผ่านระบบ ทางคณะทำงานของ Agrithon จะเป็นผู้พิจารณาผลงานวิจัยจากหลักเกณฑ์ต่างๆ และความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงปัจจัยในเรื่องความแปลกใหม่ และการซ้ำซ้อนของผลงานที่มีอยู่แล้วในตลาด เพื่อให้การแข่งขัน ไม่กระทบต่อทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นด้านการตัดสินผลงานของผู้เข้าแข่งขัน ทุกผลงานจะถูกพิจารณาอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา อาทินักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นักวิชาการด้านนวัตกรรม นักบริหารผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ นักการตลาด เป็นต้น โดยใน ซีรีส์ที่ 1 ประจำปี 2024 นี้ ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานความร่วมมือใน MOU จากงานฟาร์ม เอ็กซ์โป และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญพิเศษ รวม 10 ท่านดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง กล่าวในตอนท้ายว่า โครงการ AGRITHON by ARDA จะถูกถ่ายทอดผ่านรายการ Farm Expo TV เป็นรายการเกษตรสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ฟาร์มเอ็กซ์โป โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร ได้แก่ โตโยต้า ซีแอลพี มาม่า และ GMM25 ที่รวบรวมเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมด้านการเกษตรที่น่าสนใจมานำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรยุคใหม่ โดยช่วง Agrithon by ARDA เป็นการประกวดนวัตกรรม และการแข่งขัน นำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรระดับประเทศ ที่ถูกคิดค้นขึ้นของคนไทย เพื่อชิงรางวัลเงินสด และลุ้นโอกาสการต่อยอดนวัตกรรมด้วยทุนวิจัยจาก ARDA หรือสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) มูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาท นอกจากนี้ โครงการจะคัดเลือก สินค้า และนวัตกรรมการเกษตร ที่เข้ารอบไปร่วมจัดแสดงในงาน Farm Expo 2024 อีกด้วยสุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ www.agrithon.com ตั้งแต่วันนี้ จน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2567 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ FB ARDA และ Facebook Farm Expo Thailand หรือ Line: @agrithon และสามารถติดตามรับชม AGRITHON by ARDA ได้ในรายการ Farm Expo TV ทางช่อง GMM25 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 -15.30 น. และชมย้อนหลังผ่าน Facebook ARDA และ Farm Expo , YouTube GMM25, แอปพลิเคชั่น one D