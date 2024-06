"เรโนลี ซานติอาโก้" หนึ่งในตำนาน LGBTQ จากหนัง Con Air ดีกรีไม่ธรรมดา

เรโนลี ซานติอาโก้ (Renoly Santiago) เกิดที่เมือง Lajas เปอร์โตริโก แต่มาเติบโตที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ อเมริกา ปัจจุบันอายุ 50 ปี เป็นทั้งนักแสดง นักร้อง และนักเขียนชื่อของ ซานติอาโก้ เป็นที่รู้จักจากซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง CityKids ปี 1993 ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง รางวัลเอ็มมี่ อวอร์ด โดยเขารับบทเป็นตัวละครชื่อ "ติโต"ปี 1995 เขาได้แสดงหนังดรามาเรื่อง Dangerous Minds และในปีเดียวกันเขายังมีผลงานร่วมกับนักแสดงดาวรุ่งของฮอลลีวูดในสมัยนั้น ทั้ง Jonny Lee Miller, Angelina Jolie, Jesse Bradford ในภาพยนตร์เรื่อง Hackers รวมถึง Daylight ที่มีพระเอกดังอย่าง "ซิลเวสเตอร์ สตอลโลน" ในปี 1996 ด้วยหลังหนัง Con Air ปี 1998 ซานติอาโกหันไปรับงานแสดงละครบรอดเวย์ของ "พอล ไซมอน" เรื่อง The Capeman ในบท โทนี่ เฮอร์นันเดซ หัวหน้าแก๊งค์ The Vampires ทำให้เขามีโอกาสได้ร่วมทำงานเพลงทั้งกับ Marc Anthony, Paul Simon, Danny Rivera ฯปี 2000 เขากลับมาแสดงอีกครั้งในภาพยนตร์ทุนต่ำเรื่อง Punks, ปี 2002 มีผลงานเรื่อง The Street King, รวมถึง Just Another Romantic Wrestling Comedy ในปี 2005 และปี 2011 กับภาพยนตร์ชีวประวัติของ "เฮคเตอร์ ลาโว" นักร้องชาวเปอร์โตริโกคนดังนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้ว เรโนลี ซานติอาโก้ ยังเปิดคลาสสอนการแสดงให้กับคนที่สนใจด้วยเมื่อปีที่ผ่านมา ซานติอาโก้ ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยการพูดถึงฉากที่ต้องต่อสู้กับนิโคลัสเคจในหนังเรื่องคอนแอร์ที่กลายเป็นที่จดจำของใครหลายๆ คนว่าเบื้องหลังฉากดังกล่าวมันเป็นเรื่องราวอะไรที่สนุกมาก ซึ่งตามสคริปต์ พระเอกคนดังของฮอลลีวูดจะต้องต่อยเค้าที่หน้า แต่ตอนซ้อมเขาบอกว่าเขาไม่สะดวกใจเลย ขอเปลี่ยนเป็นตบได้มั้ย ซึ่งตนก็โอเค ได้เลย"ก่อนถ่ายทำช็อตนั้นในช่วงเช้านิโลัสบอกกับผมว่าคุณช่วยทำเสียงสัตว์ตอนที่กระโดดใส่ผมได้มั้ย และเราทำได้ ผมจำได้ว่าเขาบอกว่าสมบูรณ์แบบมากและฉากนั้นเราถ่ายกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้น""มันเป็นช่วงเวลาที่เราสนุกกันจริงๆ เราร่วมสร้างสรรค์ในฐานะนักแสดง คุณอาจจะเห็นว่าในหนังมีคนหลายคนอยู่ แต่จริงๆ แล้วมันเป็นเช็ตที่แยกออกมา อย่างที่คุณเห็นจะไม่มีคนอื่นๆ ในช็อตนี้เลย ตอนถ่ายเจาะมีเราแค่สองคนเท่านั้น"