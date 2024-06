เตรียมเปิดตัวคลินิกความงามแห่งใหม่ “แน็บแล็บ” เอาใจชาวออฟฟิศ ย่านเพลินจิต สวรรค์ของคนรักความงาม  ค้นพบความงามที่แท้จริง ในแบบที่เป็นคุณ

“เพราะความสวย ….รอไม่ได้” เมื่อความงามช่วยเสริมความมั่นใจ อีกทั้งยังช่วยต่อยอดเสน่ห์ และโอกาสอื่น ๆ ในชีวิตตามมา นั่นทำให้ ธุรกิจบริการความงาม หรือคลินิกต่าง ๆ ในประเทศไทย มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในทุกปี เป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าชาย หญิง และ LGBTQ+ ที่มีกำลังซื้อมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางความงาม ๆ อันดับต้นของเอเชีย รองจากเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีนเท่านั้น ซึ่งสถานเสริมความงามที่ครบวงจรในบ้านเรา ก็มีจุดเด่นที่หลากหลายแตกต่างกันไป ทั้งด้านศัลยกรรมความงาม หรือด้านดูแลผิวพรรณ และเวชศาสตร์ชะลอวัย แต่ละคลินิกมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ดีที่สุด ที่มีประสบการณ์อย่างยาวนาน มีนวัตกรรมความงามที่ทันสมัยที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยขั้นสูงสุดทุกขั้นตอนคลินิกความงาม แห่งใหม่ “แน็บแล็บ”เตรียมเปิดตัวเอาใจชาวออฟฟิศ ใจกลางเมืองที่ตึกมณียาเซ็นเตอร์ ย่านเพลินจิต สุขุมวิท ให้เป็นสวรรค์ของคนรักความงามชั้นนำที่แรก และที่เดียวที่ให้บริการแบบครบวงจร ทั้งการดูแลผิวพรรณ เวชศาสตร์ชะลอวัย สวยจากภายในสู่ภายนอก เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย ค้นพบความงามที่แท้จริง ในแบบที่เป็นคุณงานนี้ผู้บริหารของแน็บแล็บ คุณณิชนันทน์ ศิริสุขีประดิษฐ์ ได้กล่าวถึงที่มาของการเปิดคลินิกครั้งนี้ว่า“แรกเริ่มเลย เราทำงานอยู่ในอุตสาหกรรม PR Agency ดูแลอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์และคลินิกความงาม ไม่ต่ำกว่า 5 แบรนด์ ทำให้มองเห็นศักยภาพของธุรกิจนี้ ว่ายังมีเปอร์เซนต์เติบโตได้อีกมากในแต่ละปี และแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ก็มีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ตลาดแรกที่เมองเห็น เราอยากจะเป็นเซ็นเตอร์ความงาม ตลาดของหนุ่มสาวออฟฟิศ ที่ทำงานมาเหนื่อย ต้องหาที่ฮีลใจ และร่างกาย ดูแลตัวเอง เพื่อให้มีพลัง อีกอย่างปี 2024 เทรนด์คนโสด หรือเทรนด์ความหลากหลายทางเพศ สมรสเท่าเทียมกำลังมา กลุ่มคนวัยทำงานมีกำลังซื้อ มีมากขึ้น ทำให้มองเห็นทาร์เก็ตของคนกลุ่มนี้ อยากมอบประสบการณ์การดูแลตัวเองให้กับพวกเค้า”คลินิกเสริมความงาม ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจให้เป็นสถานเสริมความงามทางด้านผิวพรรณ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ดีที่สุดที่มีประสบการณ์อย่างยาวนาน โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่จริงใจและใส่ใจลูกค้าทุกท่านตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงหลังการใช้บริการจนทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาใช้บริการ รวมถึงการให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยขั้นสูงสุดทุกขั้นตอน ผ่านโปรแกรมความงามที่มีให้เลือกหลากหลายและเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละท่านด้านคุณหมอลูกแพร์ แพทย์หญิงณัฐธิดา ศรีบัวทอง กล่าวว่า“ปัจจุบันนี้คลินิกความงามในบ้านเราตอนนี้มีเยอะมากมาย และหลากหลายรูปแบบมากต้องยอมรับว่าเป็นตลาดที่แข่งขันสูง และมีทางเลือกหลากหลายมากกับผู้บริโภค รวมถึงสงครามในเรื่องของเรทราคา และผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคก็ไม่รู้ว่า ดีหรือไม่ดี ได้มาตรฐานหรือไม่การมาร่วมทำคลินิก เพื่อที่เราจะได้เป็นคนควบคุม บริหารจัดการในด้านของเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริการที่ดีมีมาตรฐานในราคาที่สมเหตุสมผล เพราะเราสามารถเลือกตัดสินใจให้ลูกค้าของเราได้เองค่ะ อีกอย่างคือการที่ได้อยู่ในวงการนี้นาน ๆ ได้เห็นทั้งด้านดี ด้านไม่ดี การตลาด และการตามเทรนด์ที่มาไวไปไวมาก ๆ ในวงการนี้ บางครั้งทำให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่จริง ๆ ไม่ได้แก้ปัญหาของตัวเองได้จริงตามที่ต้องการ แต่เป็นการถูกชักจูง ชักชวนด้วยกลไกทางการตลาด และเทรนด์ที่ใคร ๆ ก็ทำกันทำให้รู้สึกอยากที่จะมาบริหารเองเพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุด ที่แก้ไขปัญหาของตัวเองได้ดีที่สุด ในราคาที่เหมาะสม คุ้มค่า ให้ทุกคนสวยที่สุดในแบบของตัวเอง be the best version of yourself โดยจริง ๆ การแพทย์ก็จัดเป็นการบริการอย่างหนึ่ง แต่เป็นการบริการที่เอาหลักของวิทยาศาสตร์มาตั้งเป็นหลักการพื้นฐานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน แนวคิดของทางคลินิกเราคืออยากให้ลูกค้าทุกคนที่มาเข้ารับการบริการได้รู้สึกถึงการได้รับการบริการแบบพรีเมียม รู้สึกผ่อนคลาย สบาย เหมือนมา retreat ปลีกตัวหนีออกจากความวุ่นวายต่าง ๆ ได้รับความสบายกาย สบายใจ ความประทับใจ และสวยสง่าทั้งภายนอกและภายในทุกคนค่ะ”นอกจากการบริการที่ดีแล้ว การเลือกทรีตเมนต์ให้เหมาะกับสภาพผิวยังถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน ไฮไลท์สำคัญของแน็บแล็บ ก็คือจะเน้นให้บริการทรีทเมนท์ เน้นตั้งแต่การกำจัดมลภาวะต่าง ๆ ที่ได้เผชิญ ล้างสิ่งสกปรกลึกถึงรูขุมขนเปิดรูขุมขนให้รับสารอาหารและวิตามินต่าง ๆก่อน จากนั้นจึงทำการบำรุงด้วยเครื่องมือ และสารอาหารวิตามินผิวต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดแก่ลูกค้า รวมถึงการใช้พลังงานที่ไม่ทำให้เกิดบากแผลในการนวดบำรุงให้วิตามินซึมลึกสู่ชั้นเซลล์ผิว และช่วยยกกระชับ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้สุขภาพผิวดีขึ้นจากภายในสู่ภายนอกในระยะยาวอีกด้วยเหตุผลเหล่านี้นำมาสู่ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์นอกจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ฝีมือดีที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการอบรมจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความงามที่ตรงจุดและตรงใจถือเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียว ทางแน็บแล็บคลินิก ใส่ใจ ตั้งแต่สถานที่ตั้ง ย่านใจกลางเมือง เดินทางสะดวก เพราะเข้าใจถึงชีวิตการเดินทางของคนวัยทำงาน ในยุคนี้ดี มีทั้งความเครียดความกดดันจากภายใน และภายนอก มลภาวะต่าง ๆ ผู้คน ชีวิตที่เร่งรีบ จึงอยากให้คลินิกนี้เป็นเหมือนสถานที่บำบัด พักกาย พักใจ มาชาร์จแบต เติมพลังกายใจ ให้ทุกคนสวย อ่อนวัย สดใสในแบบของตัวเองทั้งภายนอกและภายใน เข้ามาและกลับออกไป ด้วยไปด้วยความรู้สึกที่ดีที่สุด ปังที่สุด เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่เป็นคุณเอง อดใจรออีกนิด แล้วพบกันสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถจองคิวปรึกษาคุณหมอ ได้ที่ แน็บแล็บ คลินิก (nablab Clinic) สาขาตึกมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 9 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account: @nablabclinic, Facebook Page: Nablab Clinic