หัวหินระอุ! 40 สาว MUT2024 สู้กันด้วยชุดว่ายน้ำ “คิมเบอร์รี่ แกมเบิล” พาหุ่นอวบก้าวข้ามบิวตี้สแตนดาร์ด ท้าชิงมงฯ

หลังจาก 40 สาวงามเดินทางมาทำกิจกรรมเก็บตัวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงไฮไลต์เด็ดที่แฟนนางงามตั้งตารอคอย นั่นก็คือการประกวดรอบชุดว่ายน้ำที่สาวๆ จะได้อวดหุ่นแซบต่อหน้ากรรมการเพื่อโกยคะแนนสำคัญ ซึ่งทุกคนได้ปล่อยของกันเต็มที่ ออกมาเดินสับในชุดทูพีชสีน้ำเงิน ทำเอาหัวหินสะเทือน สมกับเป็นเวทีที่เฟ้นหาเจ้าของมงกุฎที่มีดีมากกว่าความสวย ปีนี้จึงมีสาวงามที่มีคุณสมบัติหลากหลายเข้ามาแข่งขันเพื่อพิชิตมงฯซึ่งหนึ่งในสาวงามที่ถูกพูดถึงก็คือ MUT22ตัวแทนจากพัทลุง ที่พาหุ่นอวบก้าวข้ามบิวตี้สแตนดาร์ด เข้ามาท้าชิงมงกุฎ แต่เจ้าตัวก็ทำเต็มที่ งัดความมั่นใจออกมาสู้สุดฤทธิ์ จนได้รับคำชมในความเป็นนักสู้เพื่อความฝันสูงสุดของตนเองเรียกว่ายิ่งแข่งยิ่งตื่นเต้น โดยวันนี้มีการมอบรางวัลพิเศษได้แก่ ขวัญใจเมืองหัวหิน จากการโหวต คือ MUT15 ประจวบคีรีขันธ์, Miss Model Award by HuaHin market village ได้แก่ MUT27 อุตรดิตถ์, Miss Charming Award by Heraya brand ได้แก่ MUT32 แม่ฮ่องสอนและ MUT17 ภูเก็ตคว้าไปถึง 2 รางวัลนั่นคือ Miss Confident award by Shewin de Bangkok และ รางวัลพิเศษ Best Body By SEALECT พร้อมสายสะพาย และ ป้ายรางวัล, รางวัลเงินสด 100,000 บาท, ผลิตภัณฑ์ซีเล็คทูน่า ทานฟรี 10 ปี, โอกาสแสดงโฆษณาซีเล็คทูน่า รวมมูลค่า 360,000 บาทการประกวดเริ่มดุเดือดเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ปีนี้สาวงามคนใดจะปาดมงฯไปครอง แฟนนางงามเตรียมตัวให้พร้อม ตามลุ้นตามเชียร์ห้ามกระพริบตา