ได้แล้ว!! “ดร.พอลลี่ ณฑญา เป้ามีพันธ์” สาวทรานส์ตัวแทนจากสิงห์บุรี คว้ามงกุฏมิสทรานส์ไทยแลนด์ 2566 ในรูปแบบการจัดประกวด 77 จังหวัด

สิ้นสุดการรอคอย ครั้งแรกของเวทีสาวประเภท 2 ในรูปแบบการจัดประกวด 77 จังหวัด หลังประกาศชื่อ พอลลี่ ดร.ณฑญา เป้ามีพันธ์ ตัวแทนจากจังหวัด สิงห์บุรี คว้าตำแหน่งมิสทรานส์ไทยแลนด์ 2566 เวทีที่ยกระดับสาวประเภท 2 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Diversity ในสโลแกน "Open your mind Open our freedom"#misstransthailand2023 ค่ำคืนแห่งความเท่าเทียมของเวทีมิสทรานส์ไทยแลนด์ 2566 ผู้สวมมงกุฏ "มิสทรานส์ไทยแลนด์ 2566" ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงละคร Mambo Entertainment พระราม 3 อย่างยิ่งใหญ่บนเวทีการประกวดสาวประเภท 2 โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงเชียร์และกำลังใจจากแฟนนางงามทั่วทั้งฮอลล์เริ่มต้นการประกวดด้วย Opening Show พร้อมการแนะนำตัวผู้เข้าประกวดทั้ง 77 จังหวัดที่ฟาดฟันเพื่อคว้ามงกุฏเกียรติยศจาก GODDIAMOS ภายใต้แนวคิด "The infinite of your mind" ที่สื่อถึงพลังที่ไม่มีสิ้นสุด จากนั้นประกาศผลผู้เข้ารอบ 22 คนสุดท้าย โดยมี รางวัล Preview Day ได้แก่ ชินนี่ ชินรวดี ปัญญารัศมิ์สกุล จังหวัดเชียงราย และ รางวัล Best Swimmingsuit ได้แก่ เตชินี กฤษฏิ์ณัชชา ชัยธนทัศน์พล จังหวัดสกลนคร ได้ Fast Track ผ่านเข้ารอบ 22 คนสุดท้าย เดินอวดหุ่นใน "รอบชุดว่ายน้ำ"จากนั้นประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย โดยทั้งหมดจะต้องเดินในรอบชุดราตรี ก่อนที่จะคัดเหลือ 5 คนสุดท้าย โดยต้องตอบคำถามแสดงความคิด ทัศนคติ ให้สมมงกุฏมิสทรานส์ไทยแลนด์ 2566และวินาทีสำคัญกับรางวัลชนะเลิศมิสทรานส์ไทยแลนด์ 2566 เวทีสาวประเภท 2 เมื่อพิธีกรประกาศชื่อ พอลลี่ ดร.ณฑญา เป้ามีพันธ์ Miss Trans สิงห์บุรี คว้ามง ในค่ำคืนที่สวยงามขณะที่ แบงค์ ณัชนารา คงพัฒนานนท์ Miss Trans นครนายก คว้าตำแหน่งรองอันดับ 1โซม่อน ชาลีน่า รุ่งเรือง Miss Trans นราธิวาส ตำแหน่งรองอันดับ 2คิมเบอร์รี่ เฮเลน่า ลักขณานุกูล Miss Trans พิษณุโบก ตำแหน่งรองดับ 3มาเฟีย สโรชา ตรีอัจฉรา Miss Trans จันทบุรี ตำแหน่งรองดับ 4