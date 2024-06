เปิดวาร์ปร้านอาหารจีนสุดปัง ร้าน กันเอง เย้หลายเซียง 夜来香 อาหารจีนต้นตํารับ สไตล์หูหนาน

ไม่ต้องบินไกลไปถึง ประเทศจีนแล้วล่ะค่ะ เพราะเขายกความอร่อย เสิร์ฟความฟิน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ การทานอาหาร สไตล์จีนหูหนาน ที่ขึ้นชื่อเรื่อง “ความเผ็ด กลมกล่อม” พร้อมเปิดวาร์ป ความอร่อย ที่ส่งตรง จาก ประเทศจีน ที่บริหารงานโดย คุณหมู ธัญชนก แย้มกรีบ : ผู้บริหาร ร้านพร้อมเปิดเมนู ที่คออาหารจีนไม่ควรพลาดร้านอาหารต้นตํารับ สไตล์จีนหูหนาน ที่ขึ้นชื่อเรื่อง “ความเผ็ด กลมกล่อม” ทางเรายังให้ความสําคัญกับ เรื่องสี กลิ่น รสชาติ และหน้าตาของอาหาร ให้มีความเข้มข้นและกลมกล่อมซึ่งเป็น 4 ปัจจัยหลัก ของการประกอบอาหารจีนเมนูอาหารที่แนะนําได้แก่ เมนูกานกัว, เมนูผัด , เมนูเสี่ยวหลงเซีย, เมนูปิ้งย่าง และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นเมนูยอดนิยมของทางร้าน ซึ่งตั้งแต่ เปิดตัวในประเทศไทยก็ได้รับการต้อนรับที่ดีจากลูกค้าเป็นอย่างมาก ภายในร้านอาหารมีการตกแต่งสไตล์จีนที่มีสเน่ห์เฉพาะตัว ห้องโถงกว้างขวางและมีห้องวีไอพีแยกเป็นสัดส่วน เหมาะสําหรับเพื่อนฝูง อาหารค่ำกับครอบครัวและงานเลี้ยงทางธุรกิจชื่อเมนูอาหารในรายการ1.ผัดไส้เป็ดไฟลุก 爆炒鸭肠2.ข้าวผัดเย้หลายเซียง 夜来炒饭3.หมูผัดพริกหยวก 辣椒炒肉4.ปลาต้มผักกาดดอง 酸菜鱼5.เสี่ยวหลงเซีย หม่าล่า 麻辣小龙虾6.เสี่ยวหลงเซีย กระเทียม 夜来香烤鱼7.หมูสามชั้น 烤五花肉8.หอยนางรมย่าง 烤生蚝9.ปลาหมึกย่าง 烤鱿鱼10.กุ้งย่าง 碳烤大明虾11.เอ็นข้อไก่ย่าง 烤鸡脆骨12.ปลาย่าง เย้หลายเซียง 夜来香烤鱼Facebook/IG/Tiktok : กันเอง Ye Lai Xiang 夜来香เดลิเวอรี่Line Manสาขา ห้วยขวาง https://bit.ly/3RjUE3eสาขา สี่แยกห้วยขวาง https://bit.ly/3XcZm6rสาขา RCA : https://bit.ly/3RjIhUEGrabสาขา ห้วยขวาง https://bit.ly/4cciIgfสาขา สี่แยกห้วยขวาง https://bit.ly/4aPz65qสาขา RCA https://bit.ly/3VDc6lUสาขา สี่แยกห้วยขวางเปิด : 11.00 am - 06.00 amโทรจอง : 064-129-0598สาขา ห้วยขวาง(ตรงข้ามสถานทูตเกาหลี)เปิด : 11.00 am - 04.00 amโทรจอง : 096-917-7058สาขา RCAเปิด : 11.00 am - 05.30 amโทรจอง : 088-953-2573