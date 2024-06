ไอคอนสยาม ร่วมฉลองวันโยคะสากล จัดกิจกรรม The Dynamic Genius Flow by Fitness First

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ Live Impact Events ผู้ถ่ายทอดและนำเสนอประสบการณ์ระดับโลก และ Fitness First Club ICON คลับฟิตเนส เฟิรส์ทสาขาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จัดกิจกรรม ‘มอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับคลาสโยคะท่ามกลางศิลปะและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในนิทรรศการระดับโลก Da Vinci Alive Bangkok เพื่อร่วมฉลอง International Yoga Day หรือวันโยคะสากล ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม ซึ่งภายในงานมีกลุ่มคนรักสุขภาพที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและเล่นโยคะสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยฟิตเนส เฟิรส์ท ได้เชิญ Yoga Master มานำสอนให้ผู้เข้าร่วมงานได้เล่นโยคะ เพื่อฝึกสมาธิ สร้างความยืดหยุ่น ความอดทนความแข็งแกร่ง และสร้างความสมดุล ไปพร้อมๆ กับการดื่มด่ำสุนทรียภาพงานศิลปะของอัจริยะระดับโลกแบบเต็มอิ่ม 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เข้าชมนิทรรศการ Da Vinci Alive Bangkok พร้อมได้รับของที่ระลึกมากมายอีกด้วยสำหรับนิทรรศการศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟระดับโลก “Da Vinci Alive Bangkok” นี้ จัดแสดงหลักการทางวิทยาศาสตร์และศิลปะที่ก้าวล้ำของ ‘เลโอนาร์โด ดา วินชี’ ตำนานอัจฉริยะเหนือกาลเวลา ซึ่งประกอบด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ แกลเลอรีที่ใช้เทคนิคการฉายภาพ Immersive Projection ที่ชวนหลงใหล แบ่งพื้นที่จัดแสดงภายใต้ธีมต่างๆ มากกว่า 17 ธีม สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่มากกว่า 75 ชิ้นงาน รวมผลงานอันวิจิตรงดงามกว่า 200 ชิ้น โดยแบ่งเป็น 3 โซน เพื่อให้สัมผัสความเป็นศิลปินได้อย่างเต็มอิ่ม โดยในโซนแรก อัจฉริยะแห่งการสร้างสรรค์ (The Genius of Creation) เป็นการทำความรู้จักกับ เลโอนาร์โด ดา วินชี ผ่านชิ้นงานที่ถือเป็นไฮไลต์ของศิลปิน โซนที่ 2 พบกับการเปิดเผยความลับของศิลปะอันเลื่องชื่อของ เลโอนาร์โด ดา วินชี กับ “ความลับของโมนาลิซ่า” (The Secrets of the Mona Lisa) ซึ่งถือเป็น การเปิดเผยความลับของโมนาลิซ่า เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย และโซนสุดท้าย พบกับ ความงามของยุคเรอเนซองส์ของอิตาลี (Beauty of Italian Renaissance) สัมผัสกับผลงานชิ้นเอกหลายร้อยชิ้นจากเหล่าศิลปินและประติมากรที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ในยุคศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์นิทรรศการศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟระดับโลก Da Vinci Alive Bangkok เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.30 น. ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2567 ณ Attraction Hall ชั้น 6 ไอคอนสยาม ราคาบัตร VIP 1,580 บาท, บัตรทั่วไป 1,080 บาท และบัตรนักเรียน/นักศึกษา 480 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ Facebook : ICONSIAM