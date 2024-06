ททท. ภูมิภาคภาคใต้กระตุ้นท่องเที่ยวไตรมาส ๓ ชวนเที่ยวใต้หลากสไตล์ในช่วง Green Season

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ภูมิภาคภาคใต้ จัดแถลงข่าวชวนคนไทยเที่ยว ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ด้วยคอนเซปต์ 5 Must Do ในภาคใต้ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษตั้งแต่กรกฎาคม–กันยายนนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยเข้าสู่ภาคใต้จำนวนกว่า ๒๕ ล้านคน-ครั้งตลอดปี ๒๕๖๗ภูมิภาคภาคใต้โดยกองตลาดภาคใต้ และสำนักงานททท. ในภาคใต้ทั้ง ๑๑ แห่งขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยไปเที่ยวใต้ในช่วง Green Season นี้ด้วยคอนเซปต์ 5 Must Do ได้แก่ Must Eat อิ่มอร่อยกับอาหารถิ่น Must See ละลานตาวัฒนธรรม Must Seek แสวงหา Unseen ถิ่นน่าเที่ยว Must Buy หัตถกรรมล้ำค่าน่าซื้อฝาก Must Beat สุดยอดกีฬาท้าทายกายใจซึ่งเป็นการตอกย้ำว่า “ภาคใต้” มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมมากมายให้เที่ยวได้ตลอดทั้งปีช่วงหน้าฝนหรือ Green Season มีนักท่องเที่ยวหลายกลุ่มหลายสายที่ชื่นชอบเสน่ห์แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ รอคอยเวลาช่วงนี้ เพื่อออกเดินทางไปสร้างประสบการณ์ความสุขจากการท่องเที่ยวพักผ่อนด้วยความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวททท. จึงขอปักหมุดกิจกรรมเที่ยวเป็น “ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย”“ภาคใต้ฝั่งอันดามัน”และ“๕ จังหวัดชายแดนใต้” ชวนให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางกระจายไปทั้งเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวโดยฝั่งอ่าวไทยช่วงนี้นับเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศดีมาก ไล่เรียงจากชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง นักท่องเที่ยวจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่งดงามของท้องทะเลไทยและสนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำตื้น ดำน้ำลึกที่เกาะเต่าพิชิตจุดชมวิวหมู่เกาะอ่างทอง พักผ่อนตามชายหาดที่ เกาะสมุย เกาะพะงัน หาดขนอม เที่ยวเกาะหญ้าชมควายน้ำทะเลน้อย พัทลุง สายศรัทธาเชิญขอพรตามเส้นทาง ๔ พระธาตุแดนใต้และเส้นทางตามรอยหลวงปู่ทวดสายกีฬาต้องไม่พลาดงาน “Samui Trail” ที่เกาะสมุยสายอาร์ตต้องไปงาน “Creative Nakhon” ที่นครศรีธรรมราช กลุ่ม Fruit Lovers เชิญชม “เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร” สุราษฎร์ธานีและ “งานวันทุเรียนชุมพร” สำหรับกลุ่มที่ชื่นชอบงานเฟสติวัล เตรียมพบสีสันความสนุกได้ในงาน “Southern Bliss Fest” ที่ชุมพรและนครศรีธรรมราชปลายเดือนสิงหาคมนี้ด้านฝั่งอันดามันช่วงนี้คลื่นลมดี ตอบโจทย์กลุ่มที่ชื่นชอบเกลียวคลื่นสายกิจกรรม “Surf” และ “SUP board” ที่ภูเก็ต เขาหลัก พังงา และสตูล ส่วนนักท่องเที่ยวที่หลงใหลความสวยงามของหมู่เกาะภูเขาหินปูน เช่นเกาะพีพี อ่าวพังงา ยังคงเดินทางไปท่องเที่ยวได้ โดยต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนวันเดินทางนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพแช่น้ำแร่ระนอง สัมผัสมหัศจรรย์ธารน้ำตกร้อนและน้ำพุร้อนเค็ม หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่กระบี่ เส้นทางท่องเที่ยว Low Carbon เขาจมป่าบริเวณชุมชนบ้านน้ำราบ จังหวัดตรัง ที่เป็นพื้นที่ป่าชายเลนขนาดใหญ่ถึง ๓,๒๐๐ ไร่เป็นต้น และเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน อาทิ บวชป่าต้นน้ำ ชุมชนบ้านเขาหลัก และเรียนรู้วิถีประมงที่ชุมชนมดตะนอย จังหวัดตรัง สายกีฬาขอแนะนำงาน “Phang Nga SUP Fest” งาน “Trang Marathon” และงาน “เดิน-วิ่งท้าฝนเมืองฝน ๘” ที่ระนอง และยังมีงานระดับ Big Event เตรียมปักหมุดที่ภูเก็ตได้แก่งาน VIJIT 5 ภาคงาน Amazing Thailand Food Festival และงาน Amazing Beach Life Festival ซึ่งงานนี้ยังมีกำหนดจัดที่พังงาและสงขลาอีกด้วยสำหรับ ๕ จังหวัดชายแดนใต้นับว่าบรรยากาศกำลังดีมีสายฝนพอโปรยปรายให้สดชื่นเพิ่มสีเขียวให้ดูสบายตา เป็นสนามธรรมชาติรองรับสายกีฬางาน“Yala Marathon”ที่ยะลา งาน “Bala Trail” ที่นราธิวาส งาน “Songkhla International Marathon” และ “Zoo Trail Songkhla” ที่สงขลา งาน “Andaman International Trail Running” ที่สตูล ส่วนสายกิจกรรมสร้างสรรค์ ขอแนะนำงาน “ฉ่ำเฟส” และ “Pattani Decoded” ที่ปัตตานี งาน “โล๊ะ Market” ที่นราธิวาส และพลาดไม่ได้กับการท่องเที่ยวตามรอยพหุวัฒนธรรมที่มีไฮไลต์สำคัญ ได้แก่สักการะหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ ชมความงามของมัสยิดกลางปัตตานี ขอพรศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ชมย่านเมืองเก่าสงขลา เดินป่าส่องนกเงือกที่ป่าฮาลา-บาลา และชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวงการท่องเที่ยว ๕ จังหวัด ยังสามารถเดินทางเชื่อมโยงเข้าสู่ประเทศมาเลเซียทางด่านชายแดนหลัก ได้แก่ ด่านสะเดา สงขลา ด่านวังประจันสตูล ด่านเบตง ยะลา เป็นการท่องเที่ยวแลกเปลี่ยนข้ามพรมแดนที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภาคใต้เพิ่มขึ้น กองตลาดภาคใต้ได้ร่วมมือกับพันธมิตรสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ สายการบิน อาทิ นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย เมืองไทยสไมล์คลับ ดิจิทัลแพลทฟอร์ม อาทิ Golfdigg เสนอโปรโมชั่นพิเศษช่วง Green Season ครอบคลุมเมืองน่าเที่ยวส่งเสริมการเที่ยววันธรรมดาสินค้าและบริการ Premium โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ๖ สมาคม จะจัดคาราวานรถบัสพาเที่ยวเมืองน่าเที่ยวเป็นกิจกรรมเสริมช่วงวันแม่แห่งชาติ นอกจากนี้ยังร่วมกับ Local Alike ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และมุ่งส่งเสริมเส่้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เพื่อเป็นการตอกย้ำการดำเนินงานในทิศทางการท่องเที่ยวยั่งยืนอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ“เที่ยวใต้ by ททท.” และเพจของสำนักงานททท. ในภาคใต้ทุกแห่งนางสาว วัจนันท์ ศิลปวรณ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ สรุปเพิ่มเติมว่า “ภูมิภาคภาคใต้เน้นสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวผ่านแนวทาง 5 Must Do รวมถึงการสร้างความเชื่อมโยงในการเดินทางระหว่างเมืองหลัก และเมืองน่าเที่ยวเพื่อตอบรับพันธกิจทางการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล โดยกำหนดดำเนินการสร้างการรับรู้ความหลากหลายของสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของ ๑๔ จังหวัด และส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าสู่พื้นที่ เพื่อให้เกิดรายได้และประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป”ภาพรวมการท่องเที่ยวของภาคใต้ตั้งแต่ มกราคม – เมษายน ปีนี้ มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือน ๑๙.๕๐๓ ล้านคน-ครั้งเป็นชาวไทย ๑๐.๔๖๐ ล้านคน-ครั้งชาวต่างชาติ ๙.๐๔๓ ล้านคน-ครั้งสร้างรายได้รวมแล้วกว่า ๒๘๗,๐๐๐ ล้านบาท