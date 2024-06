“ทราวิส เคลซี” ยืนเต้นข้างล่างอยู่นาน ล่าสุดขึ้นโชว์บนเวทีกับ “เทย์เลอร์ สวิฟต์” แล้ว

หลังจากที่ปรากฏตัวยืนเชียร์อยู่ด้างล่างเวทีมานานหลายต่อหลายคอนเสิร์ต ล่าสุด “ทราวิส เคลซี” รักอเมริกันฟุตบอลชื่อดัง ก็ขอโดดขึ้นเวทีไปร่วมแสดงกับแฟนสาว “เทย์เลอร์ สวิฟต์” เป็นครั้งแรก ทำแฟนๆเซอร์ไพรส์ กรี๊ดกันลั่นสนามเวมบลีย์นับเป็นการขึ้นโชว์คู่กันครั้งแรกของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ นักร้องสาวชื่อดังระดับโลก กับแฟนหนุ่มคนล่าสุด ทราวิส เคลซี ที่ขอพักจับบอลมาเป็นแดนเซอร์จำเป็นการแสดงของทั้งคู่เกิดขึ้นในช่วงที่ นักร้องสาวต้องเปลี่ยนชุดก่อนจะร้องเพลง I Can Do It With a Broken Heart โดย ทราวิส มาในชุดทักษิโด้หางยาว หมวกทรงสูง ก่อนที่ เทย์เลอร์ สวิฟต์ จะแสดงความรักด้วยการส่งจูบให้แฟนหนุ่มบนเวทีหลายต่อหลายครั้ง ขณะที่นักกีฬาหนุ่มก็สวมบทบาทของตนเอง ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งคู่เริ่มมีข่าวออกเดตกันตั้งแต่ปี 2023 แต่ก็ไม่เคยโพสต์ภาพของกันและกันลงในโซเชียลมีเดีย จนกระทั่งล่าสุดที่นักร้องสาวขอโพสต์ภาพเซลฟี่กรุ๊ปช็อตที่มีแฟนหนุ่มร่วมเฟรมกับเจ้าชายวิลเลียม, เจ้าชายจอร์จ และ เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ ที่กลายเป็นภาพไอคอนิคในตำนานทันทีคอนเสิร์ต 3 วันที่ขายบัตรหมดอย่างรวดเร็ว มีคนดังแห่มาร่วมชมอย่างมากมายในวันแรกมีเจ้าชายวิลเลียมเสด็จมาพร้อมพระราชโอรสและพระราชธิดา ขณะที่คืนที่ 2 มีทั้ง ทอม ครูส, แอชตัน คุชเชอร์ และ มล่า คูนิสส่วนคืนที่ 3 มีทั้ง เซอร์ พอล แมคคาร์ธนีย์,จอน บอง โจวี, เอลลี โกลดิง และ เคท แบลงเชทท์อย่างไรก็ตาม เทย์เลอร์ สวิฟต์ มีกำหนดไปแสดงที่ไอร์แลนด์ในช่วงสัปดาห์หน้า ก่อนจะวนกลับมาเปิดการแสดงที่ เวมบลีย์ อีกครั้งในช่วงกลางเดือน ส.ค.