ภารกิจเชฟไรเดอร์กับมื้ออาหารค่ำการกุศลครั้งที่ 5 ณ ห้องอาหารสยามยอช์ทคลับ เพื่อสนับสนุนโครงการ Save the Children ในประเทศไทย

19 มิถุนายน 2567: กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 5 แล้วกับการรวมตัวของเชฟนักบิดใจบุญกับการปรุงอาหารมื้อค่ำเพื่อการกุศลพบกับมื้ออาหารสุดพิเศษที่รังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบที่มุ่งให้ความสำคัญในด้านความยั่งยืน เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยสำหรับปีนี้ จะจัดขึ้นที่ ห้องอาหารสยาม ยอช์ท คลับ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2567 เพื่อระดมทุนช่วยเหลือองค์กร “Save The Children” หรือ “มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย)” องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่อุทิศตนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของแมริออทในการเสาะหาและเลือกใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีความยั่งยืนมาใช้ในการประกอบอาหาร โดยเลือกใช้วัตถุดิบจากผู้ผลิตท้องถิ่นชาวไทย รวมถึงฟาร์มเลี้ยงสัตว์และการประมงขนาดเล็กเป็นหลัก นำมารังสรรค์เป็นอาหารจานอร่อย 8 คอร์ส โดยเชฟไรเดอร์มากประสบการณ์ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันทั้ง 8 ท่านจากโรงแรมในเครือแมริออท นำทีมโดย•เอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟ เอ็กซ์-อรรถพล ไนโต ถังทอง จากโรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์•เอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟ เรเน่ อัลโคเซอร์ วิชาร์เรเทีย (Rene Alcocer) จากดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล•เอ็กเซ็กคิวทีฟ ซูเชฟดานิโล ไออัสสา (Danilo Aiassa) จากโรงแรมเลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา•เอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟเฟรดเดริค ฟาริน่า (Frederik Farina) จากโรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท•เอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟมาร์โก คามาราตา (Marco Cammarata) จากโรงแรมรอยัล ออคิดเชอราตัน•เอ็กเซ็กคิวทีฟ ซูเชฟอรรถกฤต สิทธิเวคิน จากโรงแรมรอยัล ออคิดเชอราตัน•เชพเดอร์ปาร์ตีเดชา ม่วงสีทอง จากโรงแรมรอยัล ออคิดเชอราตัน และ•เชฟเดอคิวซีน ณัชยพงษ์ หอมสมบัติโชติ จากห้องอาหารสยามยอช์ทคลับ-โรงแรมรอยัล ออคิดเชอราตันซึ่งจะมารวมตัวกันเฉพาะกิจในมิชชั่นแห่งปี เพื่อบรรจงปรุงอาหารเมนูพิเศษทั้ง 8 คอร์สอย่างพิถีพิถัน พร้อมเสิร์ฟให้แขกทุกท่านได้อิ่มอร่อยในมื้อค่ำการกุศลสุดประทับใจ ณ ห้องอาหารสยาม ยอช์ท คลับ โดยรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้จะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย)นอกจากจะได้ลิ้มลองอาหารมื้อค่ำสุดพิเศษภายในห้องอาหารที่ตกแต่งสวยงามพร้อมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาจากภายนอกแล้ว ยังได้เพลิดเพลินกับท่วงท่าและลีลาการปรุงอาหารของเชฟแต่ละท่านได้จากครัวเปิดของร้านอาหารสยาม ยอช์ท คลับอีกด้วยเริ่มต้นมื้ออาหารด้วยเครื่องดื่มพร้อมกับของว่างเป็น ชีสทอดกับเกล็ดขนมปังและเปลือกแตงโมแช่อิ่ม และข้าวตังหน้าแกงรวมมิตร ก่อนจะเสิร์ฟเมนูมื้อค่ำทั้ง 8 คอร์ส ที่ประกอบด้วย Amuse Bouche เพื่อเปิดต่อมรับรสและเพิ่มความสนุกก่อนมื้ออาหาร: ขนมปังฝรั่งเศสชาร์โคลผักกับครีมต้นหอมและเห็ด ต่อด้วยอาหารเรียกน้ำย่อย 2 รายการ ได้แก่ หมูกรอบสไตล์เม็กซิกันกับพริกย่าง เป็นเมนูอาหารว่างแบบเย็น และกุ้งโสร่งกับพล่ากุ้งสดและซอสมะม่วงในแบบร้อน ตามด้วยอาหารจานหลัก เป็น ปลากะพงแดงอบกับเกล็ดขนมปัง ผักเฟลเนลและซอสเลมอน และวนิลลากับชาและขิงไอศครีมซอฟต์เสิร์ฟสไตล์อิตาลีและเบอร์รี่ เนื้อวากิวพิคานย่ากับผักชีและผักบ็อคชอยซอสมันเนื้อ และชีสเค้กโยเกิร์ตมะม่วง ทาร์ตมะพร้าวและช็อคโกแลต เป็นขนมหวานปิดท้ายทั้งนี้ มร. เดวิด แลนซ์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ได้กล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน The 5th Edition of Chef Riders Charity’ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในครั้งนี้ และเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเราที่มีต่อชุมชนและความยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ยังได้แบ่งปันไปถึงเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยผ่านทาง มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก ‘Save The Children’ Foundation แห่งประเทศไทย อีกด้วย”ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรและสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ ในราคาเพียง 2,888 บาทสุทธิ ต่อท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร. 02 266 0123 หรือ อีเมล Events.Rosh@sheraton.comซื้อบัตรเข้างานออนไลน์ ได้ที่ Megatix - The 5th Edition Chef Riders Charity: A Culinary Event.