“หลิงหลิง – ออม” เลิฟซีน #รักแรก หวานละมุน

เตรียมรับความฟินละมุนหวานใน ซีรีส์Sapphic เรื่องแรก ของทางช่อง 3 อย่าง “ใจซ่อนรัก” The Secret of Us กับฉากเลิฟซีนรักครั้งแรกของ พี่หมอฟ้าลดา และ น้องเอิน ที่ต้องถ่ายทอดอารมณ์ความรักที่ ซอฟละมุนหวาน ซึ่งทั้ง หลิงหลิง คอง ในบท ฟ้าลดา - ออม กรณ์นภัส ในบท น้องเอิน บอกว่าไม่ยาก เพราะเป็นเลิฟซีนที่ถ่ายช่วงท้าย ๆ แล้ว แต่รับประกันความน่ารักชวนเขินแน่นอน เพราะต้องถ่ายทอดความรักที่ทั้งคู่มีต่อกัน รักครั้งแรก และ คืนแรกของพวกเรา ด้าน ผู้กำกับ นาย-สรัสวดี วงศ์สมเพ็ชร เปิดให้ทั้งคู่ได้เล่นตามอินเนอร์ของตัวละคร เพราะอยากได้ความเรียล มีเขิน มีอาย เอ่ยปากชมเป็นนักแสดงที่ดี เชื่อใจกัน และไปด้วยกัน ทำให้รู้สึกถึงครั้งแรกของทั้งคู่จริง ๆติดตามฉากหวานชวนฟินใน ซีรีส์ “ใจซ่อนรัก” The Secret of Us ตอนแรกวันจันทร์ 24 มิถุนายนนี้ เวลา 22.00 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3Plus