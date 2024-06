“จัสติน ทิมเบอร์เลก” โดนจับเมาแล้วขับก่อนขึ้นโชว์ที่นิวยอร์ก

สำนักงานอัยการเขตซัฟฟอล์กเคาน์ตี ระบุในแถลงการณ์ว่า ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่ง จัสติน ทิมเบอร์เลค ถูกจับอยู่ในแซกฮาร์เบอร์ หมู่บ้านคนรวยในแฮมป์ตันส์ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในช่วงฤดูร้อนของเหล่าคนดังในลองไอส์แลนด์สำนักงานอัยการเขตซัฟฟอล์กเคาน์ตี้ เปิดเผยว่า เขาได้รับการปล่อยตัวโดยไม่ต้องมีการประกัน หลังจากถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการแล้วจัสติน ทิมเบอร์เลค ถูกจับกุมหลังเที่ยงคืน หลังจากที่ตำรวจต้องลากตัวเขาลงจากรถ BMW สีเทาที่ขับฝ่าป้ายหยุดตรวจ และเขาเองไม่สามารถพยุงรถอยู่ทางด้านขวาของถนนได้ตามเอกสารค่าปรับระบุว่า พอเจ้าหน้าที่หยุดเขา ดวงตาของ จัสติน ทิมเบอร์เลค "เป็นสีแดงก่ำและแวววาว" นอกจากนั้น "มีกลิ่นฉุนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เล็ดลอดออกมาจากลมหายใจของเขา" เอกสารระบุด้วยว่า เขาพูดช้า และทำได้ไม่ดีนักเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ทำการทดสอบนอกจากนั้น เขายังปฏิเสธการทดสอบด้วยเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ เขาระบุกับเจ้าหน้าที่ว่า “ผมดื่มแค่มาร์ตินี่แก้วเดียวและกำลังตามเพื่อนกลับบ้าน” ซึ่งรายงานระบุด้วยว่า เขามีกำหนดต้องรายงานตัวต่อศาลในวันที่ 26 ก.ค. ที่จะถึงนี้ในรัฐนิวยอร์ก บทลงโทษสำหรับข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการขับรถขณะมึนเมา คือ โทษจำคุกสูงสุด 1 ปี ปรับ 1,000 ดอลลาร์ ( 36,000 บาท ) และการระงับใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนจัสติน ทิมเบอร์เลก วัย 43 ปี เตรียมออกทัวร์รอบโลกสำหรับอัลบั้มชุดที่ 6 ที่ชื่อว่า Everything I Thought It Was และเขามีกำหนดจะขึ้นแสดง 2 โชว์ในชิคาโก ช่วงสุดสัปดาห์นี้ ตามด้วยการแสดงที่เมดิสัน สแควร์ การ์เดน ในนิวยอร์ก วันอังคารหน้านักร้องหนุ่มเป็นอดีตสมาชิกของวงบอยแบนด์ยอดนิยม NSYNC , นักแสดง , นักแต่งเพลง และเป็นหนึ่งในศิลปินเพลงที่ขายดีที่สุดในโลก และยังเป็นผู้ชนะรางวัลแกรมมี่ 10 ครั้ง ซึ่งเขายังเป็นที่รู้จักจากบทบาทในภาพยนตร์เรื่อง The Social Network และ Friends With Benefitsตอนนี้ จัสติน ทิมเบอร์เลคแต่งงานแล้วกับนักแสดงสาว เจสสิก้า บีล ซึ่งเขามีลูกด้วยกัน 2 คนด้วย