"ลอนจี" ประเทศไทย เตรียมเผยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

ลอนจี ประเทศไทย (LONGi THAILAND) โดย บริษัท ลอนจี กรีน เอ็นเนอร์จี เทคโนโลยี จำกัด ผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลก เตรียมจัดงาน ‘LONGi New Product Lunch 2024 And Press Conference’ เพื่อรับฟังเทคโนโลยี PV ใหม่ล่าสุด และชมโมดูลจริงของ Hi-MO X6 MAX และ Hi-MO 9 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะกำหนดอนาคตของนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้รับเกียรติจาก Ma Meng (หม่า เหมิง) General Manager of Thailand, Vietnam Representative Office, LONGi, ดร.สุธี ไตรวิวัฒนา Sales Director, LONGi , คุณวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, คุณฉัตรชัย มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษา (ชธธ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงและเปิดตัวพาร์ทเนอร์ธุรกิจสำคัญ 15 บริษัทอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมกันผนึกกำลังสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้กับอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียน โดยกำหนดจัดงานวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. – 18.00 น. ณ โรงแรม พาร์คไฮแอท กรุงเทพฯ เซ็นทรัลเอ็มบาสซี่