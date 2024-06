“อ๊อฟ ชนะพล” คุกเข่าขอ “ฮาน่า” แต่งงาน ก้าวแรกเป็นครอบครัวกันแบบถูกต้อง

ซุ่มคบกับเงียบๆ ไปออกตัวหวือหวา แต่ก็คุยอนาคตร่วมกันไว้แล้ว ในที่สุดคู่รักคู่พระ-นางร่วมช่องวิกหมอชิตและตอนนี้ทั้งคู่พร้อมเริ่มต้นสเต็ปใหม่ของชีวิตด้วยกันแล้วโดย อ๊อฟ ชนะพล โพสต์ภาพและคลิป คุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอฮาน่าแต่งงาน ระหว่างทริปพาแฟนสาวและเพื่อนๆ ไปเที่ยวทะเล ทำเอาว่าที่เจ้าสาว ฮาน่า น้ำตาคลอด้วยความดีใจพร้อมตอบตกลงทันทีโดย ฮาน่า ได้เผยคลิปโมเมนต์สุดพิเศษผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว ว่าที่เจ้าสาวเผยความรู้สึกว่า “OO AH A very special day ไม่คิดว่าจะตื่นเต้นขนาดนี้นะ แต่ตื่นเต้นมาก เขินมากด้วย ยิ้มไม่หุบเลยจ้า ขอบคุณพี่อ๊อฟนะคะที่อยากมีฮาน่าอยู่ในชีวิตวันนี้และตลอดไป ขอบคุณการให้เกียรติทุกๆ อย่าง เข้าไปขอคุณแม่ขอพี่สาวที่ดุมากๆ มาได้ เพราะความเป็นคนจริงใจน่ารักเอ็นดูมาจนวันนี้ และสม่ำเสมอจนทุกวันนี้ ขอบคุณที่เป็นความสุขให้ปีในทุกๆ วัน (ขอกรี๊ดดดหน่อย เขิน..ไว้เก็บบรรยายเพิ่มทีหลังต่อ Love you so much)ด้าน อ๊อฟ ชนะพล เอง ก็ได้โพสต์ความในใจของตัวเอง ผ่านภาพโมเมนต์สำคัญว่า…“จากวันแรกที่ได้ตกลงเป็นคนรู้ใจกันจนมาถึงวันนี้ ผู้หญิงคนนี้ก็ทำให้ผมมีความสุขมาตลอด เราอยู่ด้วยกันในทุกช่วงเวลา ไม่ว่าจะทุกข์ จะสุข ก็กอดกันไปด้วยกัน จนผู้หญิงคนนี้ทำให้ผมมั่นใจได้ว่า เขาคือผู้หญิงคนที่สองที่ผมรักมากที่สุดนอกจากคุณแม่ของผม รักมากนะครับ และอยากจะขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหนเลย และวันนี้คงเป็นวันที่เรารอคอยทั้งคู่ คือก้าวแรกที่จะมาเป็นครอบครัวกันจริงๆ แบบถูกต้อง ขอบคุณพี่อูมนะครับที่เข้าใจน้องทั้ง 2 ขอบคุณแม่ตั๊กแม่ของน้องด้วยนะครับที่เอ็นดูอ๊อฟ และอยากจะขอบคุณแม่นิดแม่ของผมเองที่เคียงข้างความรักของเรา 2 คนมาตลอดเลยขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ในคู่ของเราครับรักนะจุ๊บๆ”