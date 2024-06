ปังต่อเนื่อง! ผู้บริหาร ”The Phaithon“ บินรับรางวัลระดับเอเชียปีที่ 2 “HOFS AWARDS 2024” ณ ประเทศสิงคโปร์

เรียกว่าปังไม่หยุด เดินหน้าแบบเต็มกำลัง เหมือนเครื่องจักรอันทรงพลังของโรงงานทุกตัว สำหรับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของโรงงานรับผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอางแบบครบวงจรคุณมาตรฐานระดับสากล ที่ล่าสุดทางผู้บริหารอย่างคุณ "อุไรวรรณ อาจศัตรู" และ “ปฐวี ปานยิ้มภคกุล” เดินทางมารับรางวัลอันทรงเกียรติระดับเอเชีย เป็นปีที่ 2 อย่างในสาขา OEM/ODM Manufacturer Hall Of Fame ณ The Ritz-Carlton Millenia ประเทศสิงคโปร์ถืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และความสำเร็จของ “The Phaithon” ที่ได้ขึ้นทำเนียบเป็นธุรกิจ OEM/ODM Manufacturer ในชั้นระดับสากลอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี และพร้อมที่จะขยายพื้นที่ธุรกิจ เพื่อที่จะก้าวไปสู่คุณภาพระดับโลก และยังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโดยงาน Hall Of Fame in Singapore Awards 2024 (HOFS AWARDS 2024) ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส สิงคโปร์ จำกัด (Win Win PRPlus Singapore) บริหารงานโดยหัวเรือใหญ่อย่างประธานกรรมการบริษัท "ทิพย์ ฐิติมา นวภคกุล" อีกทั้งยังได้รับเกียรติและได้รับความร่วมมือจาก “ท่านอุรีรัชต์ เจริญโต” เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และ Mr. Daniel Tan, Mr.Steven Wong ตัวแทนจาก SME Centre @ASME Singapore รวมถึง Mrs. Malinee Srinara, Dr. Mita Kelder ตัวแทนจากสมาคมไทยในสิงคโปร์