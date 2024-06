“แจ๊สซี่ กิระนา” ขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์ กาแฟทรูสเลน บุกตลาดกาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพ

บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้นำตลาดกาแฟทางเลือกเพื่อสุขภาพการันตีรางวัลความอร่อยระดับโลก คว้านางงาม นางแบบ และนักแสดงชื่อดัง นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์กาแฟทรูสเลนทุกสูตร ได้แก่ TRUSLEN COFFEE PLUS ORIGINAL, TRUSLEN PLUS COLLAGEN, TRUSLEN PLUS CAPPUCCINO พร้อมสูตรใหม่ TRUSLEN KERVE PLUS (ทรูสเลน เคอร์ฟพลัส)โดยทางบริษัทได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของกาแฟทรูสเลน กับ แจ๊สซี่ กิระนา โดยบริษัทฯ มีความมั่นใจในตัวแจ๊สซี่ที่จะเป็นตัวแทนในการส่งเสริมและสื่อสารภาพลักษณ์ภายใต้ตราสินค้า ทรูสเลนได้เป็นอย่างดี เชื่อมต่อการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยผลักดันกลยุทธ์ในการเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่น และวัยทำงานที่ดูแลใส่ใจรูปร่าง พร้อมเตรียมกิจกรรมทางการตลาดแบบจัดเต็ม บุกตลาดทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยตั้งเป้าขยายตลาดต่างประเทศให้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก พร้อมประกาศเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์อย่างเป็นทางการ ในงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga Asia 2024 ที่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567โดยมีผู้บริหารหัวหน้าสายงานปฏิบัติการ ให้เกียรติเป็นประธาน ภายในงานเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์ หุ่นสวย สุขภาพดี แจ๊สซี่ กิระนา ร่วมพูดคุยถึงเรื่องการออกกำลังกาย lifestyle การชอบทานกาแฟ พร้อมโชว์บทเพลงไพเราะ ปิดท้ายด้วยการโชว์ลีลาการชงชิมกาแฟสูตรใหม่ TRUSLEN KERVE PLUS (ทรูสเลน เคอร์ฟพลัส) ให้กับบรรดาแขกที่มาร่วมงาน ได้ดื่มด่ำ สัมผัสถึงรสชาติ ความหอม กลมกล่อม ของกาแฟที่ตอบโจทย์ของผู้ที่รักกาแฟได้อย่างลงตัว งานนี้ทรูสเลนจัดหนักจัดเต็มโปรโมชั่นฉ่ำสุดเพื่อคนรักกาแฟ