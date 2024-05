ฮือฮา พระ-นาง ช่อง 7HD เยือนกัมพูชา สื่อมวลชน ลูกค้าให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ทัพนักแสดงช่อง 7HD ร่วมงาน Press Launch Event of Prakit Advertising x Ch7HD Partnership ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้รับการต้อนรับจากชาวกัมพูชาและสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากสำเร็จอย่างสวยงาม หลังช่อง 7HD ลงนามบันทึกข้อตกลง แต่งตั้ง Prakit Advertising (Cambodia) เป็นผู้ดูแลบริหารงานให้นักแสดงของช่องในกัมพูชา เปิดโอกาสให้มีผลงานในตลาดอาเซียน รองรับกระแสความนิยมของชาวกัมพูชาที่มีต่อนักแสดงจากประเทศไทย สร้างการรับรู้และฐานแฟนคลับให้กว้างไกลยิ่งขึ้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ Fairfield By Marriott Phnom Penhประเทศกัมพูชา ได้มีงานแถลงข่าวความร่วมมือ Press Launch Event of Prakit Advertising x Ch7HD Partnership โดยมี นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD นายชัญญ์ทัพพ์ เทศะแพทย์ กรรมการผู้จัดการ Prakit Advertising (Cambodia) Co., Ltd. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เข้าร่วม พร้อมด้วยนักแสดงนำจากช่อง 7HD นำโดย ภัทรเดช สงวนความดี, มิกค์ ทองระย้า, หลุยส์ เฮส, ปภาวดี ชาญสมอน, เกศรินทร์ น้อยผึ้ง, ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ ร่วมด้วยลูกค้าและสื่อมวลชนหลายแห่งให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังได้รับการต้อนรับจากแฟน ๆ ชาวกัมพูชาที่รอพบเหล่านักแสดงที่สนามบินอย่างอบอุ่นงานนี้เหล่านักแสดงได้ร่วมกันเผยความรู้สึกถึงการเดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ว่าไมค์-ภัทรเดช สงวนความดี เผยว่า “รู้สึกดีใจมาก ๆ ที่มีโอกาสมาเจอแฟน ๆ ชาวกัมพูชาอีกครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่ผมมีโอกาสได้มา มากี่ครั้งก็รู้สึกอบอุ่นเสมอ ครั้งนี้ก็อบอุ่นเหมือนเดิม ขอบคุณมากนะครับที่ต้อนรับพวกเราอย่างดีเลยครับ”มิกค์ ทองระย้า กล่าวว่า “ผมมีโอกาสได้เดินทางไปประเทศกัมพูชาเป็นครั้งแรก ดีใจกับโปรเจกต์นี้มาก ๆ ครับ และรู้สึกว่าอนาคตเราคงได้มีโอกาสไปร่วมงานที่กัมพูชาบ่อย ๆ แฟน ๆ ที่กัมพูชาน่ารัก ทุกคนยิ้มแย้ม ให้การต้อนรับดีมาก ดีใจที่เขาติดตามละครช่อง 7HD มาตลอด แล้ววันหนึ่งเราได้มีโอกาสไปที่กัมพูชาและได้ไปเจอพวกเขา เขาก็ค่อนข้างดีใจมาก ฝากแฟน ๆ กัมพูชา ช่วยเป็นกำลังใจและเชียร์พวกเราด้วยนะครับ”หลุยส์ เฮส เปิดใจว่า “ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่มาประเทศกัมพูชารู้สึกดีใจมากที่แฟน ๆ ที่นี่ซัปพอร์ตเราและติดตามผลงานละครของพวกเรากันทุกคน จะบอกว่าแฟน ๆ ที่นี่น่ารักมากครับ ยิ้มแย้มสดใส น่ารักจริง ๆ ครับ”พิ้งค์พลอย-ปภาวดี ชาญสมอน เผยว่า “เพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรก ตื่นเต้นมาก ๆ เลยค่ะ ได้เรียนรู้ภาษาใหม่ด้วย ทำให้ตื่นเต้นขึ้นมากกว่าเดิม และที่สำคัญรู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ สนุกมาก ๆ ค่ะ พวกเรายังได้ร่วมโชว์ร้องเพลงด้วยกัน มอบความสุขให้ทุกคนในงานด้วยค่ะ”ปูเป้-เกศรินทร์ น้อยผึ้ง บอกว่า “รู้สึกดีใจมาก ๆ ที่พี่น้องชาวกัมพูชาให้การต้อนรับนักแสดงทุกคนเป็นอย่างดี บวกกับคอยติดตามผลงาน และสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอด ต้องขอบคุณจริง ๆ ค่ะ รู้สึกดีใจมาก ๆ และหวังว่าโอกาสหน้าปูเป้จะมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่กัมพูชาบ่อย ๆ นะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะ”ปิดท้ายที่ กานต์-ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ เปิดใจว่า “ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของกานต์เลยค่ะที่ได้ไปประเทศกัมพูชา และ มีโอกาสเจอแฟน ๆ ด้วย รู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะ ซึ่งกานต์เชื่อว่างานที่ผ่านมาถือเป็นอีกก้าวสำคัญของช่อง 7HD ที่ได้ร่วมมือกับ Prakit Advertising (Cambodia) เลยค่ะ ในอนาคตเราอาจจะได้เจอกันบ่อยมากยิ่งขึ้น และแฟน ๆ กัมพูชาจะได้เห็นผลงานจากนักแสดงช่อง 7HD มากขึ้นค่ะ ฝากแฟน ๆ ทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจให้เราทุกคนด้วย นะคะ และที่สำคัญในวันนั้นเราได้เจอแฟน ๆ กัมพูชา บอกก่อนเลยว่าขอบคุณมากนะคะ และซาบซึ้งใจมากที่ทุกคนมาหาที่สนามบินด้วย ถือเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมาก อยากเจออีกหลาย ๆ ครั้งเลยค่ะ สุดท้ายอยากขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย และที่สำคัญอยากฝากแฟน ๆ ติดตามและสนับสนุนพวกเราไปนาน ๆ นะคะ ขอบคุณค่ะ”แฟน ๆ ชาวกัมพูชา รอติดตามความเคลื่อนไหว และสนับสนุนผลงานจากนักแสดงช่อง 7HD ได้ เร็ว ๆ นี้ติดตามข่าวสารข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV และช่องทางออนไลน์ Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) และ Ch7HD Drama Society (Facebook, IG, TikTok) และเว็บไซต์ www.ch7.com