‘ช่อง 7HD’ ผนึก ‘Prakit Advertising’ ส่งทัพนักแสดงดังร่วมงานในกัมพูชา

ผู้จัดการรายวัน 360 - ช่อง 7HD ลงนามบันทึกข้อตกลงเป็นพันธมิตรกับ Prakit Advertising (Cambodia) Co., Ltd. แต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลบริหารงานให้นักแสดงของช่อง 7HD ในประเทศกัมพูชา เพื่อเปิดโอกาสให้นักแสดงได้มีผลงานในตลาดอาเซียน รองรับกระแสความนิยมของชาวกัมพูชาที่มีต่อนักแสดงจากประเทศไทย สร้างการรับรู้และฐานแฟนคลับให้กว้างไกลยิ่งขึ้นแฟน ๆ กัมพูชา เตรียมเฮ ช่อง 7HD พร้อมส่งทัพนักแสดงนำสุดฮอต เสิร์ฟความสุขใกล้ชิดแฟน ๆ ที่กัมพูชา ล่าสุด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ช่อง 7HD ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการดูแลนักแสดง ระหว่าง ช่อง 7HD และ Prakit Advertising (Cambodia) Co., Ltd. แต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลบริหารงานให้นักแสดงของช่อง 7HD ในกัมพูชา โดยมี นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ช่อง 7HD และ นายชัญญ์ทัพพ์ เทศะแพทย์ กรรมการผู้จัดการ Prakit Advertising (Cambodia) Co., Ltd. เป็นผู้ลงนาม ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ จะสานต่องานด้านต่าง ๆ อีกมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้Prakit Advertising (Cambodia) Co., Ltd. เป็นเอเจนซีระดับต้น ๆ ของประเทศกัมพูชาเปิดบริการมากว่า 28 ปีโดยให้บริการการวางแผนและการซื้อสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึงการผลิตสื่อโฆษณาทุกรูปแบบ การทำอีเวนต์ และการให้บริการด้านดิจิทัล ให้บริการแก่ลูกค้าหลากหลายทั้ง Global และ Local รวมทั้งสินค้าไทยที่ทำธุรกิจในกัมพูชาทั้งนี้ นายชัญญ์ทัพพ์ เทศะแพทย์ กล่าวว่า การได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรกับช่อง 7HD ครั้งนี้ เพราะปัจจุบันละครและนักแสดงของช่อง 7HD เป็นที่นิยมอย่างมากในกัมพูชา เราจึงมีแผนที่จะต่อยอดสร้างกระแสความนิยม ทั้งการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมพิเศษ งานโฆษณา และอื่น ๆ อีกมากมาย“ทางบริษัทประกิตฯ ของเราได้เปิดที่กัมพูชามา 28 ปีแล้ว และทางเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับช่อง 7HD มาโดยตลอด เรามองในทิศทางเดียวกันว่า คนที่กัมพูชาค่อนข้างชื่นชอบคอนเทนต์รวมถึงนักแสดงของช่อง 7HD อยู่แล้ว จึงเห็นว่าเป็นเรื่องดีที่จะนำนักแสดงไปทำกิจกรรมที่ประเทศกัมพูชา และเห็นโอกาสในการเติบโตในตลาดนี้ได้ บอกได้เลยว่าคอนเทนต์ของทางช่อง 7HD สมบูรณ์แบบมาก ๆ เข้ากันมากกับทางกัมพูชา คนที่กัมพูชาจะชอบอะไรที่ค่อนข้างแมส และนักแสดงก็เป็นที่รู้จักมาเป็นเวลานาน เพียงแต่ว่าผู้ชมยังเข้าถึงไม่ได้ ตรงนี้จึงเป็นโอกาสที่เราจะนำนักแสดงของช่อง 7HD ไปให้ผู้ชมที่กัมพูชาเข้าถึงได้ ตอนนี้ก็มีละครของช่อง 7HD บางเรื่องกำลังออนแอร์อยู่ที่กัมพูชา และที่ผ่านมา นักแสดงช่อง 7HD ก็มีไปเยือนที่กัมพูชาอยู่แล้ว คนกัมพูชาก็รู้จักเป็นอย่างดี และเป็นที่ชื่นชอบบริษัท ประกิตฯ จึงมองเห็นโอกาสที่ดีตรงนี้ เพื่อไปสร้างอีเวนต์ทางการตลาด อาทิ งานมีตแอนด์กรี๊ด หรือนำนักแสดงไปโชว์ตัว รวมถึงพรีเซ็นเตอร์ต่าง ๆ ให้กับตลาดกัมพูชาได้มากขึ้น เพราะเราเป็นบริษัทโฆษณาที่มีลูกค้าติดต่อมาอยู่แล้ว ว่าอยากได้นักแสดงของช่อง 7HD จึงถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้ร่วมมือกัน การร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้ตลาดของการจัดการนักแสดงของทางช่อง 7HD รวมทั้งคอนเทนต์บูมมากขึ้นที่ตลาดกัมพูชา เพราะไม่ใช่เพียงคนที่ให้ความสนใจ แต่สื่อต่าง ๆ ก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเร็ว ๆ นี้จะมีโปรเจ็กต์ต่าง ๆ รวมถึงการแถลงข่าวที่กัมพูชาด้วย”ด้าน ช่อง 7HD นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากปีที่ผ่านมา ซึ่งช่อง 7HD ได้นำคอนเทนต์ความบันเทิงจากละครดังของช่อง ไปออกอากาศยังประเทศกัมพูชา และการร่วมมือกับ Prakit Advertising (Cambodia) ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยส่งเสริม ขยายฐานแฟนคลับ และกระแสความนิยม พร้อมทั้งช่วยผลักดันโอกาสในการแสดงศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้กับนักแสดงของช่อง 7HD ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน“ในปีที่ผ่านมา ละครดังหลายเรื่องของช่อง 7HD ได้ออกอากาศที่กัมพูชา และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รวมถึงนักแสดงนำของเราก็ได้รับความนิยม และมีฐานแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นในกัมพูชา อาทิ เวียร์ ศุกลวัฒน์, ไมค์ ภัทรเดช, มิกค์ ทองระย้า, ฐิสา วริฏฐิสา, เปรี้ยว ทัศนียา, จิณณ์ จิณณะ, โดนัท ภัทรพลฒ์ ดังนั้น การได้ร่วมมือกับ Prakit Advertising (Cambodia) ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนาน และเข้าใจฐานผู้ชมของกัมพูชาเป็นอย่างดี จะเป็นการช่วยส่งเสริมและดูแลนักแสดงของสถานีฯ เพื่อขยายฐานแฟนคลับและกระแสความนิยม พร้อมทั้งช่วยผลักดันโอกาสในการแสดงศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้กับนักแสดงของช่อง 7HD ไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นด้วย”