ปักหมุด! “GOTCHA POP 2 CONCERT” เวทีอันดับ 1 T-POP พิสูจน์ความเป็นตัวจริง! แต่ละศิลปินไม่ได้มาเล่นๆ จริงจังทะลุจักรวาล

อัพเลเวลความสนุก ฟินสุดทุกด้อมแบบ Non Stop กว่า 7 ชม. สำหรับคอนเสิร์ต “Gotcha Pop 2” ที่ครั้งนี้ Atimeshowbiz ในฐานะผู้จัดเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จลุยตลาดคอนเสิร์ต T-pop ตกแฟนๆ วัยรุ่นเข้าด้อมหนักกว่าเดิม ด้วยการรวมไลน์อัพศิลปินตัวท็อป T-pop แห่งยุคมาขึ้นเวที จัดมาหมดทั้งบอยแบนด์ เกิร์ลกรุ้ป และ ศิลปินเดี่ยว อาทิ TRINITY (ทรินิตี้), PRETZELLE (เพรทเซล), Pixixie (พิกซี่), PROXIE (พร็อกซี), PERSES (เพอร์เซส)!, LYKN (ไลแคน), BUS Because Of You I Shine (บัส บีคอสออฟยูไอไชน์), นนท์ ธนนท์ , นนนท์ และ นุนิว งานนี้ เลเวลอัพความมันส์ด้วย โปรดักชั่นสุดปังอลังการ ทั้งแสง สี เวที เสียง อัพสเกลพื้นให้จุผู้ชมเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่า พร้อมจัดเวทีแคทวอล์คยาวสุดลูกหูลูกตาเอาใจให้ทุกด้อมได้ใกล้ชิดศิลปินแบบจุกๆใจฟูกันทุกตำแหน่งผังที่นั่ง ไปเมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ Bitec Event Hallเริ่มปรากฏการณ์ปลุกเคมีความป๊อป PRETZELLE เกิร์ลกรุ้ปมากฝีมือเปิดเวทีด้วยความสดใสกับเซ็ทเพลงชวนชาวทวิสต์ลุกขึ้นมาเบรคแดนซ์สุด Cute ในเพลง ผู้หญิงในฝัน , Ready or not และปิดท้ายด้วยเพลงฮิตไวรัลตลอดการอย่าง ไม่รับความเห็นต่าง (U R MINE) , ต้องชอบแค่ไหน เล่นเอาคนดูร้องตามกันน่าดู มาถึงคิวบอยกรุ้ประดับอัลฟ่าอย่าง LYKN มาปีนี้ชาว“Lykyou”ที่มานั่งดูบอกเลยว่า5หนุ่มเติบโตระดับโกอินเตอร์เลยทีเดียวแต่ละเพลงเอาอยู่มากๆจัดหนักสกิลร้องทั้งแดนซ์ฉ่ำ!!แบบโหดไม่พักบนเวที ถัดมาถึงคิว PERSES บอยแบนด์ที่มาพร้อมเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดเดือดที่เหล่า "PIECES" ต้องยกนิ้วส่งเสียงกรี๊ดกันสุดเสียง กว่า 10 เพลงที่จัดมาโชว์พิเศษเพื่อเสตจนี้เรียกว่าอัพเลเวลฝีมือร้องเต้นไปถึงขั้นระดับทำลายล้างของแทร่ เสิร์ฟความว้าวที่เรียกเสียงกรี๊ดอย่างรุนแรงกันต่อที่ Hidden Show ที่ 1 กับการเจอกันครั้งแรกของ PERSES และ LYKN ในเพลงสุดฮิต “Hit Me Up” ที่ระเบิดพลังความเซ็กซี่และเผ็ดร้อนของท่าเต้นซัดความพริ้วทั่วเวทีแบบไม่มีใครยอมใครถึงคิวศิลปินเดี่ยวอย่าง นนท์ ที่แค่เปิดตัวบนเวทีก็เรียกเสียงกรี๊ดได้กระหึ่มฮอลล์ ก่อนจะพาทุกคนไปสนุกกับเซ็ทเพลงที่จัดมาเอาใจชาวด้อมได้ร้องตามกันแบบรัวๆเรียกว่าเอาสเตจอยู่สุดๆ จากนั้นถึงคิว นุนิว ลูกชายแห่งชาติที่ทุกคนหลงรัก ที่เปิดโชว์ด้วยเพลง “เอ๊ะ” โชว์ท่าเต้นสับได้จึ้งใจ ตามด้วยซิงเกิ้ลล่าสุด “ขึ้นใจ” ที่นำมาร้องสดโชว์เสียงละมุนบนเวที Gotcha POP 2 เป็นเวทีแรกจากนั้นส่งต่อเวทีให้ลุกเป็นไฟกับเกิร์ลกรุ้ปฝีมือเกินต้าน 3 สาว PIXXIE ที่ทำเอาทุกคนใจละลายทั้งเสื้อผ้าหน้าผมโชว์สดทั้งสกิลร้อง-เต้นได้เป๊ะปังไฟลุกตั้งแต่เพลงแรกยันเพลงสุดท้าย แถมเซอร์ไพร้ส์ด้วย Hidden Show ที่ 2 กับการ Collap กันของ ตัวท็อปอย่าง PIXXIE และ PROXXIE ในเพลง “มูเตลู” และ “ที่ไม่รัก” ที่ทำเอาคนดูกรี๊ดกันแตกแตนกับโมเม้นท์ที่รอคอยกับโชว์ที่ทำให้เห็นเคมีทั้งสองวงที่ลงตัวฟินกันสุดๆ ก่อนปิดท้ายด้วยซิงเกิ้ลที่เพิ่งปล่อยล่าสุด “Feat” ที่ถือว่าเป็นการโชว์สดบนเวที ครั้งแรกด้วยการตกให้ทุกด้อมควงผ้าไปด้วยกันทั่วทั้งฮอลล์ส่งต่อคิวให้ “BUS” 12 หนุ่มน้อยน้องใหม่สุดเจิดจ้าที่มาแรงแห่งปีขึ้นมาเรียกเสียงกรี๊ดชาวด้อมให้ท่องแฟนชานท์กระหึ่มฮอลล์ แถมแจกความสดใสใส่อินเนอร์ทั้งร้องทั้งแต้นแบบที่มัมหมีต้องยอมในความสามารถเกินตัวจริงๆ ก่อนถึงคิว นน ธนนท์ พี่ใหญ่T-Popตัวท็อปผู้รันวงการ ที่จัดเซ็ทเพลงฮิตมาร้องแบบน้ำเสียงเหมือนกินแผ่นเอาใจทุกด้อมแถมท้ายด้วยเซอร์ไพร้ส์ Hidden show ที่ 3 ชวน นุนิว หยิบเพลงสุดโรแมนติกอย่าง “พิง” ขึ้นมา featuring ด้วยกัน สาดพลังความละมุนให้ทั้งฮอลล์เต็มไปด้วยความฟินแบบในที่สุดซีน นน,นุนิว เกิดขึ้นจริงๆช่วงท้ายถึงคิว TRINITY บอกเลยว่า 3 เมมเบอร์ จัดโชว์มาแบบโชว์ดุ เต้นเดือด ปลุกสเตจให้ไฟลุกคงเส้นคงวา แถมคราวนี้ยังชวนทุกคนในฮอลล์เปิดแท่งไฟทำเวฟในเพลง Champange Poppin ที่เหล่า Twilight ยกนิ้วให้ว่าวงนี้คือที่สุดดดด ต่อด้วยวงปิดของคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยบอยแบนด์จากค่ายเพลง BROTHERS Music อย่าง PROXIE ที่แค่ก้าวขาขึ้นเวทีก็เล่นเอาเหล่า Userกรี้ดคอแตกเพราะลุคเสตจนี้มันดีต่อใจสมศักดิ์ศรีการรอคอยมาก แถมเซอร์ไพร้ส์ด้วยโซโล่เดี่ยวของ “โชกุน” หนึ่งในสมาชิกที่เพลินมากทั้งเพลงทั้งโชว์ร้อยเรียงมาในแบบเสน่ห์ของ PROXIE ที่ตกคนเข้าด้อมได้ทุกทีจริงๆปิดท้ายกับโชว์พิเศษสุดที่ Atimeshowbiz จัดให้เพื่อชาวด้อมแบบทำถึงกับบิ๊กเซอร์ไพร้ส์ที่ทุกด้อมต้องตะลึงกับสเปเชี่ยล เสตจ ด้วยการรวมสมาชิกสายร้อง (vocal) 10 เมมเบอร์สุดฮ็อต “เติร์ด, แจ็คกี้ จาก Trinity”, “กัน, อองรี จาก Proxie” , “กฤติน, ปลั๊กกี้ จาก Perses” , “วิลเลี่ยม, ตุ้ย จาก LYKN” , “มาร์ค, คอปเปอร์ จาก BUS” มาโชว์สกิลเสียงร้องสุดซึ้ง ในเพลง “ทุ้มอยู่ในใจ” เพลงรักความหมายดีที่เลือกมาขอบคุณแฟนเพลง T-Pop ทุกด้อม ก่อนจะชวนคนดูโดดไปด้วยกันในเวอร์ชั่นร็อคตอนท้ายเพลง จบคอนเสิร์ตแบบใจฟูประทับใจที่สุด ที่ Gotcha Pop 2 Concert เท่านั้นที่ทำให้ฟินแบบยกด้อมแบบนี้!