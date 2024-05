“บุ๋น-เปรม” ควงคู่พร้อม Garnier และ กทม. ชวนทุกคนมาเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบใหม่ “Hop into the Greeniverse ก้าวสู่จักรวาลสีเขียวที่ทุกคนสร้างได้” ณ สวนลอยฟ้า กลางใจเมือง

การ์นิเย่ แบรนด์สกินแคร์ชั้นนำระดับโลกด้านความงามจากธรรมชาติ จับมือกับ กรุงเทพมหานคร เพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุง กับ ครั้งแรกของสวนลอยฟ้า ระหว่างวันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2567 ณ ลานใบบัว สกายวอล์ค สี่แยกปทุมวัน (ลานทางเชื่อม MBK – สยามดิสคัฟเวอรี) ที่งาน “Garnier Green Beauty: Hop into the Greeniverse ก้าวสู่จักรวาลสีเขียวที่ทุกคนสร้างได้” เพื่อชวนทุกคนตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อม สัมผัสธรรมชาติผ่านประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟ (Nature with Immersive Experience) และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างพันธกิจกรีนบิวตี้ สวยใส่ใจโลกไปด้วยกัน โดยมีสื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ และอินฟลูเอนเซอร์ มาร่วมในงานเปิดงานนี้มากมายจากการสำรวจกลุ่มผู้บริโภคจำนวน 20,000 คน พบว่า 79% ต้องการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่มีเพียง 4% เท่านั้น ที่สามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จ นั่นเพราะคนส่วนใหญ่เห็นว่าการรักษ์โลกได้จริง เป็นเรื่องที่ดูยุ่งยากและมีราคาแพง การ์นิเย่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและเชื่อในการนำวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงได้ผลักดันโครงการ “Garnier Green Beauty สวยใส่ใจโลก” อย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมเป็น Greener (ผู้ร่วมรักษ์และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม) ในแบบที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายขึ้น และต่อยอดทุกความสวยสู่นิยามใหม่ “สวยใส่ใจโลก” ผ่านแนวคิดของการรักษ์โลก 2 แนวคิด ดังนี้1. Choose Greener: วิธีการที่ง่ายที่สุด ที่จะร่วมเป็น Greener หรือผู้ที่รักษ์และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นที่ตัวเราเองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยก และรีไซเคิลขยะ รวมทั้งการเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ การ์นิเย่ ก็ได้นำแนวคิด Garnier Green Sciences ศาสตร์ของการรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของการ์นิเย่ในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด ตั้งแต่ส่วนผสม ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภคในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อหวังว่าทุกคนจะสามารถใช้ชีวิตแบบกรีนได้ง่ายขึ้นนั่นเอง2. Live Greener: ใช้ชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี เต็มไปด้วยสีเขียวของต้นไม้และความเป็นธรรมชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การ์นิเย่ จึงมีความตั้งใจที่จะเพิ่มพื้นที่สาธารณะสีเขียว ให้เป็นปอดเล็กๆ ของคนกรุง สำหรับพักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆ จึงได้ร่วมสนับสนุนการเพิ่มจำนวนสวนสาธารณะภายในกรุงเทพฯ ภายใต้นโยบาย “สวน 15 นาที” โดยเริ่มต้นจากการจัดนิทรรศการสวนลอยฟ้า “Garnier Green Beauty: Hop into the Greeniverse ก้าวสู่จักรวาลสีเขียวที่ทุกคนสร้างได้”คุณสุมิตา อัครโรจน์กิจ – ผู้จัดการทั่วไปแบรนด์การ์นิเย่ กล่าวว่า ทุกวันนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ถูกละเลยมายาวนาน เริ่มส่งผลกระทบกลับคืนมายังพวกเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่ใกล้ตัวเราที่สุดเห็นจะไม่พ้นสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นมากผิดปกติในปีนี้ รวมทั้งภัยพิบัติในต่างประเทศที่รุนแรงมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ดังนั้น การ์นิเย่ ในฐานะแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการ “Garnier Green Beauty สวยใส่ใจโลก” อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ชีวิตของเรา การ์นิเย่จึงอยากมีส่วนช่วยให้ทุกคน ใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ด้วย 2 แนวคิดง่ายๆ ได้แก่ “Choose Greener” การ์นิเย่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ความงามที่ส่วนผสมและบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นตัวเลือกสีเขียวให้กับผู้บริโภค และ “Live Greener” ด้วยการสร้างธรรมชาติสีเขียวขึ้นรอบตัวเรา ซึ่งการ์นิเย่ ได้ร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ใจกลางกรุง ให้เป็นสวนลอยฟ้านี้ หวังเป็นส่วนหนึ่งให้คนกรุงเทพได้ใกล้ชิดธรรมชาติได้มากขึ้น นอกจากนี้ ต้นไม้ไม้ดอก และไม้ประดับ กว่า 18,000 ต้น และเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด จะส่งมอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนโครงการ “สวน 15 นาที” พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะในอนาคตต่อไปอีกด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ แบรนด์ชั้นนำอย่าง การ์นิเย่ ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พวกเราต้องเผชิญกับผลกระทบในทุกวันนี้ และอยากมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชน ซึ่งทางกรุงเทพมหานครเอง ได้มีนโยบายสวน 15 นาทีทั่วกรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชน เพื่อให้เป็นรูปธรรม มีความยั่งยืน และเป็นไปตามความต้องการใช้งานของชุมชนและลักษณะของพื้นที่ ตั้งเป้าให้มีสวน 15 นาที เพิ่มขึ้นจำนวน 500 แห่ง ภายในปี 2569 จึงเป็นโอกาสดีที่ภาครัฐและเอกชนจะได้ร่วมมือกันทำให้กรุงเทพมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น สิ่งแวดล้อมที่พวกเราอาศัยก็จะดีขึ้นนั่นเองนิทรรศการสวนลอยฟ้า “Garnier Green Beauty: Hop into the Greeniverse ก้าวสู่จักรวาลสีเขียวที่ทุกคนสร้างได้” จะพาผู้ชมไปพบกับความกรีน 5 โซนที่ใครๆ ก็สามารถร่วมเป็น Greener ได้ง่ายๆ ใกล้ตัว ได้แก่• โซนแรก Oasis Zone ได้แรงบันดาลใจจากระบบนิเวศและแหล่งน้ำ ชวนให้ตระหนักว่าพืชและสีเขียวของผืนป่า คือส่วนสำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศสมบูรณ์แบบ ซึ่งการ์นิเย่เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของน้ำ จึงได้มีการพัฒนาระบบน้ำในโรงงานและแหล่งผลิต โดยสามารถลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตได้ถึง 55%• โซนที่สอง Green Air เรื่องราวของคุณภาพอากาศในเมือง เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียว เพราะเพียงคนกรุงเทพปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น ก็สามารถสร้างอากาศสะอาดได้ถึง 9 – 15 กิโลกรัมต่อปี ที่ผ่านมา การ์นิเย่ พยายามลดการปล่อยก๊าซ CO2 ไปสู่ชั้นบรรยากาศให้ได้มากที่สุด รวมถึงเน้นการใช้พลังงานสะอาด และพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต โดยมีเป้าหมายที่จะใช้พลังหมุนเวียน 100% ภายในปี 2025• โซนที่สาม Ecological Diversity ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ เชื่อมโยงถึงกัน และต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ดังนั้นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดคือส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันทำให้ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ ทุกผลิตภัณฑ์ของการ์นิเย่ มุ่งจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนให้มากที่สุด นอกจากนี้ ทุกผลิตภัณฑ์ของการ์นิเย่ไม่มีการทดลองในสัตว์ และ 99% ของส่วนผสมเป็นวัตถุดิบวีแกน• โซนที่สี่ Edible Haven เชิญชวนให้ทุกคนมาเป็น Greener รักษ์และใส่ในสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันกับ การ์นิเย่ ด้วยเชื่อว่าทุกคนสามารถร่วมพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อมได้ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาการทุกชุมชนผู้ผลิต โดยการ์นิเย่ ได้พัฒนาชุมชนของผู้ผลิตของเราให้สามารถสร้างครอบครัว ชุมชนและ แหล่งผลิตที่ยั่งยืนกว่า 1,500 ชุมชมทั่วโลก• โซนที่ห้า Wellness Retreat สร้างสรรค์สวนสาธารณะขนาดย่อมให้ผู้ชมและผู้สัญจรได้พักผ่อนหย่อนใจ ไปพร้อมกับการรับรู้ในความสำคัญของต้นไม้และพื้นที่สีเขียวที่ควรปกป้องอย่างยั่งยืนด้วยการ 1. สร้างและปกป้องพื้นที่เขียวในเมืองให้มากที่สุด 2. ส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ไม่ส่งผลกระทบของสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นให้มากที่สุดในยามค่ำ การ์นิเย่ ได้เปลี่ยนพื้นที่จัดงาน ให้กลายเป็นประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟ (Nature with Immersive Experience) ตระการตา ผู้ชมยังสามารถแบ่งปันประสบการณ์ Greener ให้กับเพื่อนๆ ผ่านภาพถ่ายจากหลากหลายจุดถ่ายภาพสวยๆ ที่เตรียมไว้ และยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “Garnier Green Beauty สวยใส่ใจโลก” ผ่านกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟสร้าง Green Commitment - พันธกิจรักษ์โลก และ ยังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพื้นที่สีเขียว โดยการเลือกพื้นที่เขตในกรุงเทพฯ ที่คุณอยากให้การ์นิเย่นำต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดส่งมอบต่อ เพื่อสนับสนุนโครงการ “สวน 15 นาที” ในกรุงเทพฯ และ โครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะในอนาคตต่อไปอีกด้วย