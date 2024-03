OR จับมือ Konvy ผู้นำด้านบิวตี้อีคอมเมิร์ซไทย เดินหน้ารุกตลาดสุขภาพและความงาม

OR จับมือ Konvy ผู้นำธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ด้านผลิตภัณฑ์ความงามในประเทศไทย เดินหน้ารุกธุรกิจสุขภาพและความงามอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านไลฟ์สไตล์ และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพและความงาม วางแผนเปิดสาขาแรกในกลางปี 2567นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ นายคิงก้วย หวง กรรมการผู้บริหารสูงสุดและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท คอนวี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Konvy) (คอนวี่) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ด้านผลิตภัณฑ์ความงามในประเทศไทย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เพื่อศึกษาการลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม (Health and Beauty) ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าจำนวนมาก (Mass segment) ที่ให้ความสำคัญในการดูแลตัวเอง สนใจผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความคุ้มค่าคุ้มราคาให้สามารถเข้าถึงสินค้าในกลุ่มสุขภาพและความงามจากแบรนด์ชั้นนำได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นนายดิษทัต เปิดเผยว่า บริษัทฯเดินหน้าขยายธุรกิจค้าปลีกด้านสุขภาพและความงาม โดยร่วมมือระหว่าง OR กับ Konvy ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการมุ่งสู่การเป็นผู้นำตลาดค้าปลีกด้านสุขภาพและความงาม (Health & Beauty) ของ OR โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตลาดสุขภาพและความงามไทยในปัจจุบัน นำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามในรูปแบบใหม่ ๆ สู่ตลาดด้วยการเสริมจุดแข็งของกันและกัน โดย Konvy มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านความงามที่มีคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำ อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ ส่วนกรณีที่ OR มีจุดแข็ง ด้วยเครือข่าย พีทีที สเตชั่น และ คาเฟ่ อเมซอน ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งสามารถเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าได้ รวมไปถึงการเชื่อมต่อกับลูกค้าด้วยระบบสมาชิกบลูพลัส (blueplus+) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแบบเฉพาะบุคคลได้อย่างตรงใจ (Personalized)พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า รวมถึงเป็นจุดหมายปลายทางที่สะดวกสบายสำหรับทุกความต้องการด้านสุขภาพและความงาม ด้วยเครือข่ายร้านค้าที่เข้าถึงได้ง่าย มีสินค้าที่มีความหลากหลายและแตกต่าง คุ้มค่า คุ้มราคา และตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า เชื่อมโยงช่องทางการเข้าถึงสินค้าออนไลน์สู่ออฟไลน์ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่สะดวกสบายที่สุดให้กับผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการ โดยมีแผนจะเปิดสาขาแรกในกลางปี 2567 ในกรุงเทพมหานครและขยายออกไปยังจังหวัดใกล้เคียงนายคิงก้วย กล่าวว่า Konvy ในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้านบิวตี้อันดับ 1 ของประเทศไทย ที่รวบรวมแบรนด์ชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ในที่เดียว เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจให้เป็นศูนย์รวมธุรกิจด้านความงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชีย โดยหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของเราคือ การขยายกลุ่มลูกค้าของ Konvy ให้ครอบคลุมผู้บริโภคในทุก ๆ มิติ พร้อมทั้งส่งมอบประสบการณ์ในการซื้อสินค้าที่สะดวกสบาย และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ความร่วมมือกับ OR ในครั้งนี้ จะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้านความงามให้กลายเป็นโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ทุกคนให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความงามทั้งนี้ บริษัท คอนวี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ Konvy ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 ถือเป็นหนึ่งในบริษัทด้านสุขภาพและความงามที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย และเป็นผู้นำตลาดด้านความงามออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ ในนาม Konvy.com จุดมุ่งหมายในปัจจุบันคือการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าออฟไลน์ที่มีแผนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง