มีจริงแต่ไม่บอกว่าใคร!? "เอมิลี่ บลันท์" เผยพระเอกที่จูบด้วยแล้วอยากอาเจียน

“แน่นอน อย่างแน่นอนที่สุด” เอมิลี่ บลันท์ ยอมรับตรง ๆ เมื่อ ฮาเวิร์ด สเติร์น ถามว่าเธอเคยรู้สึกอยากอาเจียนขณะจูบนักแสดงชายบางคนระหว่างถ่ายทำหรือไม่“มันไม่ถึงขั้นว่าน่าขยะแขยงอย่างรุนแรงอะไรแบบนั้นหรอกนะ แต่พูดได้ว่าฉันไม่ได้สนุกกับมันอย่างแน่นอน” เอมิลี่ บลันท์ พูดถึงการแสดงฉากจูบกับนักแสดงบางคน “ฉันดูมีเคมีที่เข้ากันดีกับบางคน ที่จริง ๆ แล้วตอนทำงานด้วยกันมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีเอาซะเลย"แม้ว่า เอมิลี่ บลันท์ จะไม่ได้พูดชื่อใครออกมา แต่ชาวเน็ตก็เริ่มเดากันว่านักแสดงที่ทำให้เธออยากจะอาเจียน อาจจะเป็นใครได้บ้าง โดยเธอเคยร่วมงานกับพระเอกชื่อดังอย่าง เบนิซิโอ เดล โทโรใน "The Wolfman" และ "Sicario", เจสัน ซีเกลใน "The Five-Year Engagement" และแม้กระทั่งการจูบกับทอม ครูซใน "The Edge of Tomorrow"อย่างไรก็ตามมีพระเอกหลายคนที่เคยทำงานกับ เอมิลี่ บลันท์ ที่ชาวเน็ตมองว่าคงไม่ใช่คนที่เธอพูดถึงแน่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น ดเวย์น จอห์นสัน, ไรอัน กอสลิ่ง และ ซิลเลียน เมอร์ฟีย์ ที่เธอมักจะเอ่ยปากชมเสมอว่าทำงานด้วยแล้วแฮปปี้ รวมถึง จอห์น คราซินสกี้ ที่เธอร่วมแสดงใน "A Quiet Place" ที่เป็นสามีในชีวิตจริงของ เอมิลี่ บลันท์ นั่นเอง