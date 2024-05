เพื่อนนักแสดงเผย "เจเรมี เรนเนอร์" หยุดหายใจไปแล้ว ก่อนแพทย์ยื้อชีวิตกลับมาอีกครั้ง

เมื่อกว่าปีที่แล้ว วงการบันเทิงแทบช็อคเมื่อมีรายงานว่า เจเรมี เรนเนอร์ ประสบอุบัติเหตุเกือบตาย หลังพยายามที่จะช่วยเหลือหลานชายของตัวเอง ที่กำลังจะถูกรถกวาดหิมะทับ แต่กลายเป็นเขาเองที่ถูกเครื่องกวาดหิมะหนักเป็นตันทับร่าง ส่งผลให้ เรนเนอร์ ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างเร่งด่วนไมเคิล บีช ผู้ร่วมแสดงในซีรีส์ "The Mayor of Kingstown" เปิดเผยรายละเอียดอันน่าขนลุกของเหตุการณ์นี้ว่า "จริง ๆ เขาเสียชีวิตไปแล้ว"“ผมเองก็ไม่ทราบเลย จนเขาบอกผมเอง” บีชกล่าวเสริม “เขาหักกระดูกไป 38 ชิ้น และตอนนี้ก็กลับมาแล้ว” บีช เล่าว่า เจเรมี เรนเนอร์ หยุดหายใจไปแล้วในอุบัติเหตุคราวนั้น และเป็นทีมแพทย์ที่ยื้อชีวิตกลับมาได้แม้จะได้รับบาดเจ็บที่หน้าอก และกระดูกหักหลายท่อน แต่ เจเรมี เรนเนอร์ ก็ฟื้นตัวได้อย่างน่าทึ่งเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังเกิดเรื่อง จนในปี 2024 เขาก็สามารถกลับมาทำงานเพื่อถ่ายทำ "The Mayor of Kingstown" ซีซันที่ 3 ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่บทบาทใน MCU ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใด ๆ แต่แฟน ๆ ก็หวังว่า เจเรมี เรนเนอร์ จะได้กลับมาเป็น "ฮอว์กอาย" อีกครั้งใน "Avengers 5"ที่จะเข้าฉายในปี 2026