More Nine แฮปปี้สุดๆฟีคแบค “อีกแค่สักวันเดียวก็พอ” ดีเกินคาด เดินหน้าลุยทำเพลงต่อเนื่องกับโปรดิวเซอร์ทีมเดิม ฟองเบียร์, ทีมโอ่งเก่ง เตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่ปลาย พฤษภาคมนี้

แฮบปี้สุดๆ กระแสตอบรับดีเพลง “อีกแค่สักวันเดียวก็พอ” ดีเกินคาด สำหรับศิลปินวง “MORE NINE” สมาชิกในวงประกอบไปด้วย เพลง- ภาวัต ทองน้อย (นักร้องนำ), โก๊ะ- เอกลักณ์ ป้อมทอง (กีตาร์), เพชร- เศรษฐีเพชร อ่ำสำอางค์ (เบส), แม็ก -กรวิชญ์ ตันชื่น (กลอง) ล่าสุด MORE NINE เดินหน้าลุยงานเพลงใหม่กับสุดยอดโปรดิวเซอร์ทีมเดิมอย่าง ฟองเบียร์ และโอ่งเก่ง (อดีตสมาชิก AB normal) โดย เพลง ภาวัต บอกว่า“ ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกๆการติดตาม ทุกกำลังใจที่ส่งกันเข้ามา สำหรับพวกผมมันเกินคาดมากครับเพราะมันส่งผลไปถึงซิงเกิลที่พวกเราเคยปล่อยไปแล้วด้วยที่มีคนรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งพวกเราแฮปปี้มากๆครับ คอมเม้นก็มาในเชิงบวกทั้งหมด เช่น ชอบมาก ยกให้เป็นเพลงโปรด จะติดตามวงนี้ สิ่งเหล่านี้คือผลตอบรับที่พวกเราประทับใจมากๆครับผม สำหรับพวกเรา MORE NINE ปีนี้เราก็วางแผนกันไว้ครับว่าจะลุยปล่อยเพลงกันประมาณ 4 ซิงเกิลครับ ซิงเกิลใหม่ที่เพิ่งเข้าห้องอัดไปกำหนดปล่อยปลายเดือนพฤษภาคมนี้ครับ ทีมเพลงก็ยังเป็นเหล่าเทพเจ้าไอดอลของพวกเราเหมือนเดิมครับ555 ยังเป็นพี่โอ่งพี่เก่งพี่ฟองเบียร์เหมือนเดิม เป็นเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักเหมือนเดิม ซึ่งความรักในรอบนี้ผิดหวังแบบเจ็บๆเลย จะมีความเข้มข้นขึ้นทั้งเนื้อหาและดนตรี พวกเราอยากเป็นตัวแทนของคนที่ไม่สมหวังกับความรักที่เจ็บปวดส่วนชื่อเพลงขออุบไว้ก่อน ขั้นตอนการทำงานในห้องอัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ อยู่ในช่วงปรึกษากันเรื่องภาพมากกว่าว่าจะให้ออกมาในรูปแบบไหนดี ยังไงก็ฝากติดตามพวกเรา MORE NINE ด้วยนะครับ แล้วเจอกันปลายพฤษภาคมนี้ครับผม สำหรับเพลงใหม่ตอนนี้ก็ขอฝากเพลง อีกแค่สักวันเดียวก็พอ เผื่อใครยังไม่เคยรับชมรับฟังอยากให้ลองเปิดใจเข้าไปฟังและชมเอ็มวีกันดูพวกเราตั้งใจกันมากจริงๆครับฝากด้วยนะครับ”