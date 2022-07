“เบิร์ด ธงไชย” ถึงกับนอนไม่หลับ! ได้ออกกอง "มากองรวมกันตรงนี้" เพลงใหม่บรรยากาศดี-เอ็มวี ดูแล้วยิ้ม

เพลงนี้นอกจากมีกิมมิกที่หยิบชื่อเพลงฮิตของพี่เบิร์ดมาใส่ในเนื้อเพลงแล้ว ยังถือเป็นปรากฏการณ์พิเศษกับการมากองรวมกันของยอดฝีมือทางดนตรีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เอก- season five ที่เขียนเนื้อ-ทำนอง ฟองเบียร์ - ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม มาทำหน้าที่ Lyrics Director แล้ว มุขเอก จงมั่นคง -โปรดิวเซอร์ ยังชวน รัฐ พิฆาตไพรี (รัฐ Tattoo Colour), นรเทพ มาแสง (นอ Pause), อริญชย์ ปานพุ่ม(เล็ก T-Bone),วงSeason five, โหน่ง -วิชญ วัฒนศัพท์ (The Photo Sticker Machine) จนเกิดเป็นซูเปอร์แบนด์( SUPERBAND)ที่มี “เบิร์ด ธงไชย” เป็นนักร้องนำส่วนมิวสิกวิดีโอได้ผกก.มือรางวัลอย่าง ดล ผดุงวิเชียร มาร่วมงานกันอีกครั้ง ในเอ็มวีจะดูแล้วยิ้มตามกับการร้อง เต้น อารมณ์ดี ของพี่เบิร์ดกับซูเปอร์แบนด์ และเหล่าก๊วนคนโสดทั้งหลาย โดย พี่เบิร์ด เล่าถึงบรรยากาศ ความรู้สึกที่ได้ออกกองถ่ายในรอบ 3 ปี ให้ฟังว่า...“ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลยครับ บรรยากาศเก่าๆ กำลังจะกลับมา ได้ออกมากองถ่าย เจอทีมงาน เจอกล้อง เจอเสียงแอ็กชัน มันดีจริงๆครับ เรื่องราวในเอ็มวีก็คือ การมากองรวมกัน พี่เบิร์ดในนามหัวหน้าเผ่าของคนที่ไม่มีใคร ออกมาเชิญชวน ให้คนที่ไม่มีใคร ออกมากองรวมกัน ให้คนที่รักกันอิจฉาเราเล่น น่ารักดีครับ การถ่ายทำวันนี้สนุกครับ หลังจากไม่ได้เจอกันนาน วันนี้ทีมงานพร้อมหน้าพร้อมตา ทั้งยังเป็นการทำงานที่หลายๆ วงมารวมกันอีกด้วย แต่ละคนก็เก่งๆ กันทั้งนั้น Season Five, เล็ก - T-Bone, โหน่ง, รัฐ - Tattoo Colour และ นอ-Pause บรรยากาศการมารวมตัวกันที่ดูแล้วมีความสุข เพลงก็สนุก ทุกอย่างของจริงหมด"