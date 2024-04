กรี๊ดรอเลย “มิว-ศุภศิษฏ์” เตรียมเกี่ยวก้อย “ตุลย์-ภากร” ออกงานคู่ครั้งแรก!

หวานไม่เกรงใจอากาศร้อน เมื่อหนุ่มหล่อหุ่นแซ่บ มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ เตรียมเกี่ยวก้อยพาร์ทเนอร์ ตุลย์-ภากร ธนศรีวนิชชัย ออกงานคู่ครั้งแรก ให้เหล่ากองเชียร์ได้กรี๊ดลั่นสยาม ในงาน “Ultherapy Seenomenon Fest” ปรากฏการณ์ความสวยที่สัมผัสได้ด้วยตา ฉลองความสำเร็จ Ultherapy® นวัตกรรมเครื่องยกกระชับเดียวที่มีหน้าจอเห็นชั้นผิวจริง ครบ 2.6 ล้าน ทรีตเมนต์ทั่วโลก และติดตั้ง 600 เครื่อง ครอบคลุม 46 จังหวัดทุกภูมิภาคของไทย จัดโดย Merz Aesthetics Thailand (บริษัท เมิร์ซ เอสเธติกส์ ประเทศไทย)งานนี้ 2 หนุ่ม มิว - ศุภศิษฏ์ และ ตุลย์ - ภากร จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเองให้ดูดี เสริมความมั่นใจและจัดเต็มโชว์สุดพิเศษเพื่อแฟน ๆ ได้ใจฟูกันถ้วนหน้า ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. ณ บล็อกไอ สยามสแควร์งานนี้ นับว่าเป็นการออกงานคู่ครั้งแรกของ 2 หนุ่ม มิว-ตุลย์ หลังจากหยอดโมเมนต์หวาน ๆ ในอินสตาแกรมส่วนตัว โดยล่าสุดหนุ่มตุลย์ได้โพสต์คลิป ทริปเที่ยวสุดหวาน พร้อมอวยพรวันเกิดให้กับมิว “HBD ma partner in crime @mewsuppasit I hope this year will be just as special and one-of-a-kind as you are. 💙 Let’s treasure another hundred trips together — where next?” ฟากหนุ่มมิว ก็มาตอบในคอมเม้นต์ว่า “รักนะค้าบบบบ” ทำเอาแฟนๆ กดเลิฟกดไลค์รัวๆติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/MerzAestheticsThailand และ Line OA : @MerzBeautyConnect