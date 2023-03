Doctor Mek Clinic คว้าอันดับ 1 ยอดใช้ Ulthera Xeomin โบเยอรมันและฟิลเลอร์ Belotero สูงสุดในประเทศไทย ปี 2022 ตอกย้ำความเป็นคลินิกอันดับ 1 ด้านฟิลเลอร์และโบท็อกซ์

นับตั้งแต่ต้นปี 2566โดยอาจารย์แพทย์ผิวหนังมากประสบการณ์ด้านฟิลเลอร์และร้อยไหม เจ้าของฉายา #หมอของดารา เดินสายคว้ารางวัลมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 รางวัลล่าสุด อาจารย์หมอเมฆ ควงคู่ผู้ร่วมก่อตั้ง พร้อมทีมแพทย์มากประสบการณ์ เข้ารับรางวัลใหญ่ระดับประเทศอีก 4 รางวัล จาก Merz Aesthetics Thailand ได้แก่• อันดับ 1 คลินิกที่มียอดรวมการใช้ Ulthera โบเยอรมัน และฟิลเลอร์ Belotero สูงสุดในประเทศไทย 2022 (The Thailand Top Achiever for Ultherapy, German Toxin & Swiss Filler 2022)• อันดับ 1 คลินิกที่มียอดใช้ฟิลเลอร์ Belotero สูงสุดในประเทศไทย 2022 (The Thailand Top Achiever for Merz Swiss Filler 2022)• อันดับ 1 คลินิกที่มียอดฉีด Xeomin โบเยอรมันสูงสุดในประเทศไทย 2022 (The Infinite Award for Merz German Toxin 2022)• รางวัล 1 ในคลินิกที่มียอดใช้ Ulthera สูงในประเทศไทยปี 2022 (The Star of Excellence for Ultherapy Transducer 2022)ซึ่งเป็น 4 รางวัลที่ใหญ่ที่สุดและมากที่สุดในงานนี้ เพื่อเป็นการการันตีว่า ด็อกเตอร์เมฆคลินิก (Doctor Mek Clinic) เลือกใช้แต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตอกย้ำการเป็นตัวจริงด้านฟิลเลอร์ โบท็อกซ์ และเลเซอร์ยกกระชับ รวมถึงการดูแลผิวพรรณและใบหน้าอย่างครบวงจร โดยงานนี้จัดขึ้น ณ True Icon Hall ไอคอนสยาม เมื่อไม่นานมานี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือปรึกษาอาจารย์แพทย์และทีมแพทย์มากประสบการณ์กับ Doctor Mek ClinicLineOA: https://cnx.bz/mK3mQk FB Page: https://cnx.bz/xRq1JI