เริ่มแล้ว “สามย่าน ถนนสงกรานต์” Coca-Cola, PMCU, Time Out present ‘Samyan Water Street 2024’ เข้าฟรี เติมน้ำฟรี อาหารแน่นๆ คอนเสิร์ตฟรีตลอดทั้งงาน 14-15 เม.ย.

สงกรานต์นี้ เจอกันที่สามย่าน-บรรทัดทอง!! ปิดจุฬาฯ ซอย 5 เป็นปักหมุด พื้นที่สามย่าน -บรรทัดทอง เป็นอีกหนึ่ง Destination พื้นที่สนุกของการจัดงานสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกให้เปิดสงครามสาดน้ำแบบ Water Street สนุกสนานกันจุกๆ ในชื่อ Coca-Cola, PMCU, Time Out present ‘Samyan Water Street 2024’ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2567 เวลา 12:00–23:00 น.งานนี้จัดเต็มทั้งทาวเวอร์น้ำ (Water Tower) ฉีดน้ำตลอดทั้งวันรับประกันความเปียกให้กับทุกคนแถมยังมีน้ำให้เติมฟรีตลอดทั้ง ถนน เติมความสนุกได้ทั้งวัน และที่พลาดไม่ได้ คือ ขบวนรถแห่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของงานสงกรานต์ที่หลายคนคิดถึง และพร้อมที่จะวิ่งวนชวนทุกคนจอยตลอดทั้งวัน“สามย่าน ถนนสงกรานต์” Coca-Cola, PMCU, Time Out present ‘Samyan Water Street 2024’ นอกจากชวนมาสาดน้ำแล้ว ‘โค้ก’ ยังจะชวน Gen Z มาสาดซ่าสาดสนุกกับความมันส์สไตล์ ‘โค้ก’ สตูดิโอ โดยศิลปินสุดซ่ากับคอนเสิร์ตจัดเต็ม 2 เวที อีก 2 วัน อัปแน่นๆ ได้แก่●14 เมษายน 2567 CHILAX, NICECNX, PIXXIE, WIZZLE●15 เมษายน 2567MIRRR, PROJECT M.O.N., FLI:P MAYARAPหากว่าต้องการเติมพลัง บอกได้เลยว่า “สามย่าน” และ “บรรทัดทอง” ถนนที่เพิ่งจะได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในถนนที่ ‘คูล’ ที่สุดในโลก จาก Time Out แหล่งอาหารสุดฟินหลากหลายสไตล์ เอนจอยอร่อยคู่ ‘โค้ก’ ได้ยาวๆ ตลอดทั้งวันและพบกับบูธ ‘โค้ก’ สตูดิโอ ที่จะมาในดีไซน์วิทยุทรานซิสเตอร์ขนาดยักษ์สุดเท่เป็นแลนด์มาร์กของงานที่ห้ามพลาดถ่ายรูป‘สไปรท์’ ซีโร่ ก็ไม่น้อยหน้า พร้อมสาดความเย็นซ่า โต้ความร้อนทุกองศาในวันสงกรานต์ ด้วยรถ ‘สไปรท์’ สุดคูลขนาดใหญ่ที่พร้อมดับร้อนทั้งถนนที่คูลจนต้องแชร์ และบูธ Cooling Station ดับทุกอณูร้อนด้วยกิจกรรมเย็นซ่าพร้อมรางวัลจาก ‘สไปรท์’ ซีโร่ ตลอดทั้ง 3 วันเตรียมตัวมามันส์กับ ‘น้องกล้วยกรุงศรี’ นักเต้นตัวตึง ที่จะมาร่วมสาดฉ่ำ ให้เปียกแบบไม่เหลือที่แห้ง พร้อมร่วมกิจกรรมที่บูธ ‘กรุงศรี’ พร้อมรับของรางวัลมากมายมาตัวเปล่าได้เลย เพราะ ‘CP ALL’ จะมาพร้อมอุปกรณ์เล่นน้ำให้ได้สาดความฉ่ำตลอดทั้งงานนอกจากนั้น ยังรับประกันว่า เปียกได้แบบไม่ต้องกลัวไม่สวย เพราะ ‘Maybelline NEW YORK’ เตรียม Waterproof Check Box มาตั้งให้พิสูจน์ความติดทนของเมคอัพ ให้สาวๆ ได้เทสต์สนุกๆ ก่อนไปลุยสาดน้ำ หรือจะแวะเติมหน้าก็ยังได้ใครที่กำลังคิดว่าจะมาที่งานยังไง ‘Robinhood Ride’ พร้อมมอบส่วนลด 40% สูงสุด 50 บาท สำหรับทุกการเดินทาง เพียงใส่โค้ด ‘SUMMER’ บนแอป Robinhoodเท่านี้ยังไม่พอ ยังมีเกม Legend of Mushroom ที่ฉลองเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เพียงดาวน์โหลดก็จะแจก Gift Code สุ่ม 3000 มาพร้อม เกม Idle RPG ผจญภัยสไตล์เห็ดให้เล่นกันก่อนใครสงกรานต์นี้ต้อง ‘สามย่านถนนสงกรานต์’ กับ Coca-Cola, PMCU, Time Out present ‘Samyan Water Street 2024’ 13-15 เมษายน 2567 เวลา 12:00-23:00 น. เข้าฟรี เติมน้ำฟรี คอนเสิร์ตฟรีตลอดทั้งงาน งานนี้เป็นการจัดงานร่วมกันระหว่าง สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โค้ก กรุงเทพมหานคร และ Time Out Bangkok