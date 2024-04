“แอลลี่” ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ “Make It Hot” 4 เม.ย. นี้ เพลงที่จะทำให้ร้อนจนทนไม่ไหว

เค้าดาวน์รอกันได้เลย...หลังจาก “ALLY” หรือ “แอลลี่-อชิรญา นิติพน” ศิลปินจากค่าย 411Music ปล่อยภาพทีเซอร์เพลง Make It Hot ที่ได้ Pink Sweat$ ศิลปินระดับโลกเจ้าของเพลงฮิต At My Worst , 17, Honesty ร่วมฟีตเจอร์ริ่งมาเรียกน้ำย่อยให้หน้าร้อนปีนี้ร้อนแรง สนุกสุดๆ กันแล้วล่าสุด 411Music ปล่อย Song Preview ที่การันตีว่าเพลง Make It Hot ที่จะปล่อยใน 4 เมษายนนี้ ในช่องทาง YouTube : 411ent ไม่ธรรมดาแน่นอน ทั้ง Mood&Tone ภาพ, จังหวะดนตรีที่มีกรูฟสนุกๆและลุคใหม่ของแอลลี่ เปรี้ยว แซ่บ ซ่า พริก 100 เม็ด จนแฟน ๆ ชาว Only เข้ามาคอนเม้นต์มากมาย อาทิ“ตอนนี้ไม่มีใคร Hot ได้เท่าหนูแล้วค่ะ” “4เมษา แอลลี่มาแน่” “ใดๆชุดลูกสาวคือเยี่ยวมาก” “ไฟลุกมากค่ะลูกสาว รถดับเพลิงต้องเข้าละ” เห็นแบบนี้แล้ว 4 เมษายนนี้ เตรียมรับมือกับความร้อนแรงนี้ของแอลลี่กันให้ดี เตือนแล้วนะ