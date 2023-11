“แอลลี่” คว้า The Toys เป็นโปรดิวเซอร์ครั้งแรก ใน MV ใหม่“ZiGZaG” ท้าทาย..ถ้ากล้าก็มาดิ

สามารถส่งข่าวสารด้านดนตรี เพลง มาได้ที่อีเมล skbon109@hotmail.com

“ALLY” หรือ แอลลี่-อชิรญา นิติพน นักร้องสังกัดค่ายเพลง 411Music ของ บอสกึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ กับเพลงใหม่ล่าสุด “ZiGZaG” เพลงจังหวะสนุกๆในแนวดนตรี Pop, Electronic Trap ที่ได้นักร้องมากความสามารถ THE TOYS มาเป็นโปรดิวเซอร์ แต่งเนื้อร้อง ทำนอง และเรียบเรียงให้เพลงสนุกสนานเพลงนี้ใส่ความสดใสมีคาแรคเตอร์ของแอลลี่อยู่ตลอดทั้งเพลงแต่ก็ยังคงมีลายเซ็นกลิ่นอาย THE TOYS ในพาสของดนตรี THE TOYS ได้ใส่ความน่ารัก ขี้เล่น จับซาวนด์เกมแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเสียงหัวเราะของแอลลี่ให้เพลงนี้มีกิมมิกแห่งความท้าทายเพลง “ZiGZaG” พูดถึงความรักที่มีเล่ห์เหลี่ยม โกหก แอลลี่จึงเป็นตัวแทนของคนถูกกระทำมาประกาศตัวตนว่า ฉันไม่ได้เป็นคนแสนดีที่คิดจะมาหลอกกันได้ง่ายๆ ฉันมันก็มีมุมร้ายๆ อย่าคิดจะโกหกหรือเล่นตุกติก เดี๋ยวเธอจะเจอไม้ตาย!เพลง “ZiGZaG” จึงเป็นการก้าวกระโดดความเติบโตของแอลลี่มาอีกสเต๊ปกล้าที่จะต่อกรกับความรักมากขึ้นในแบบฉบับหญิงสาวที่กำลังจะก้าวเข้าวัย 20ขณะที่ในพาสของเอ็มวีเพลง “ZiGZaG” ได้เอาคอนเซ็ปต์เกมต่าง ๆ มาเป็นลูกเล่นตลอดทั้งเพลง ทั้งในช่วงร้องและช่วงเต้น ทำให้เอ็มวีเพลงนี้เต็มไปด้วยสีสัน ความสดใส และมีความร้อนแรงการต่อสู้เหมือนเราเล่นเกมปะปนด้วย โดยผู้กำกับได้เปรียบเปรยแอลลี่เหมือนเป็นตัวเดินเกม เป็นนักสู้ ไม่ว่าเกมไหนก็รับมือได้ เอาอยู่ ทำให้เอ็มวีนี้จะเห็นแอลลี่อีกบทบาทที่ดูโตขึ้น มั่นใจขึ้น เซ็กซี่ขึ้น และซนขึ้น######################