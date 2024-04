JIAN CHA ชาพรีเมียมดอกคามิเลีย ต้นตำรับจีน แห่งแรกแห่งเดียวในไทย ส่งตรงความหอมอร่อยสู่ สยาม พารากอน และ ดิอัพ พระราม 3

Jian cha (เจี้ยนชา) เครื่องดื่มชา สูตรต้นตำหรับราชวงศ์ จากประเทศจีน โดย 3 ซีอีโอไฟแรง คุณพลอย-สุอาภา อังควิศาลพงศ์ ,คุณแฮป-ภาณุวัชร วัฒนกิจรุ่งโรจน์ และ คุณ Peter Peng tao จากการพัฒนาสูตรด้วยความพิถีพิถันจาก ดอกคามิเลีย ต้นกำเนิดที่แท้จริงของ ชา และการคัดสรรใบชาเกรดพรีเมี่ยม ทำให้เกิดชาในแบบฉบับ เจี้ยนชา ที่มีเมนูแตกต่าง และรสชาติเป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนร้านชาทั่วไป โดยล่าสุดกับการ Grand opening พร้อมกัน 2 สาขา ณ สยาม พารากอน ชั้น 4 และ ดิอัพ พระราม 3 ชั้น Gกล่าวกันว่าจุดกำเนิดของ ชาคามิเลีย กว่า 4,700 ปี ที่แท้จริงเริ่มขึ้นเมื่อปี 2737 ปีก่อนคริสตกาล จักรพรรดิ์เสินหนง ของจีน ซึ่งมีฉายาในโบราณกาลว่า “กษัตริย์กสิกรรม” และเป็นคนแรกที่รู้จักการดื่มน้ำชา กำลังนั่งอยู่ ณ ใต้ต้นไม้ เพื่อรอคนรับใช้ของพระองค์ ต้มน้ำดื่ม (กล่าวกันว่าท่านดื่มเฉพาะน้ำที่ต้มแล้วเท่านั้น) ณ ตอนนั้น ใบไม้ได้ผลัดใบลงในน้ำที่กำลังต้ม ท่าจึงตัดสินใจลองดื่มน้ำ ที่คนรับใช้ของต้มขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งยอดชาที่ปลิวลงไปคือ คือดอกคามิเลีย ไซเนนซิส ดื่มดูก็เกิดความรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาก จึงเป็นที่ของวัฒนธรรมการดื่มชาของชาวจีนจนปัจจุบัน见茶 (Jiàn chá) ออกเสียงว่า เจี้ยน ฉา แบรนด์ตั้งใจคิดค้นตั้งแต่สูตรชา ที่ยังคงความต้นตำรับแท้ของชาจีน แต่ได้เพิ่มเติมสูตรที่ร่วมสมัย ที่คิดค้นโดยใช้ ดอกคามิเลีย บ่มพิเศษจนออกมาเป็นชาที่รสชาติเป็นเอกลักษณ์ ที่หาไม่ได้จากร้านชาทั่วไป และต่อยอดออกมาเป็นหลากหลายเมนู ซึ่งคอนเซปท์ร้านเสมือนส่งต่อวัฒนธรรมจากอดีต ร่วมสมัยกับปัจจุบัน ที่มีความเนี้ยบ เรียบหรู แต่เข้าถึงได้ง่าย“เราอยากมอบประสบการณ์ที่เป็นมากกว่าร้านเครื่องดื่มชา ให้ลูกค้าของเราได้ลองชิมและสัมผัสประสบการณ์ จิบสุดยอดความหอม เพื่อ ผ่อนคลายอารมณ์ การหลับที่ดีขึ้น กลั่นออกมาจนเป็นคอนเซปท์รูปแบบใหม่ “Sip the most aromatic Tea of high Chinese dynasties.”พร้อม จิบชา ที่สุดของความหอมชาของราชวงศ์จีนชั้นสูง และความโดดเด่นของเราเน้น ชาที่มีความหอมแบบขีดสุด โดยใช้ใบชาคุณภาพ ผลไม้ที่สดใหม่ทุกวัน และวัตถุดิบที่เติมแต่งรสชาติอย่าง นมสด และความหวานที่กำลังดี ซึ่งเรามีเทคนิค การต้มชา ทุกๆ 4 ชั่วโมง เพื่อความสดใหม่ชองชาในทุกๆ แก้ว รวมไปถึงการบริการ และการจัดระเบียบคิว ไม่ให้ลูกค้าเข้าคิวนานเกินไป ซึ่งเมนูซิกเนเจอร์ที่พลาดไม่ได้เลยคือ ชาคามิเลีย ที่มีเฉพาะร้านเรา ซึ่ง ดอกคามิเลีย คือต้นกำเนิดของชา เลยก็ว่าได้” คุณพลอย กล่าวเจี้ยนชา เปิดให้บริการแล้วทั้ง 2 สาขา ณ โซน สยาม พารากอน ชั้น 4 และ ดิอัพ พระราม 3 ชั้น G และสามารถสั่งผ่านเดลิเวอรี่ผ่าน GRAB, LINEMANติดตามข้อมูลข่าวสารของแบรนด์ได้ที่ Facebook, Instagram: Jian Cha Tea