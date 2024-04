ภาพยนตร์แอนิเมชั่นระดับโลก Out Of The Nest ออกสตาร์ทพาเหรดไข่รับเทศกาลอีสเตอร์ T&B Media Global (Thailand) ชวนร่วมสนุก ส่อง “ไข่มหัศจรรย์” ทั่วกรุงเทพฯ

T&B Media Global (Thailand) บริษัทเอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่มีความรู้และความชำนาญด้านการสร้างสรรค์ พร้อมนำโลกแห่งจินตนาการสุดยิ่งใหญ่ของชาวแคสทิเลียให้ปรากฏขึ้นจริง ผ่านภาพยนตร์แอนิเมชั่นระดับโลก Out Of The Nest (องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ) ภาพยนตร์ผลงานความร่วมมือระหว่างไทยและจีน พร้อมโปรดิวเซอร์ดังระดับHollywoodก่อนได้เห็นผลงานแอนิมิชั่นฝีมือคนไทยคุณภาพระดับสากลในเร็วๆ นี้ “ไข่มหัศจรรย์” ของชาวแคสทิเลียกระโดดออกจากจอภาพยนตร์มาอยู่ในขบวนพาเหรดเพื่อแนะนำตัวกับผู้ชมทั่วเมือง โดยมีโค้ดลับซ่อนอยู่บริเวณ “ไข่ยักษ์” ท้ายขบวนพาเหรด รอให้ทุกคนส่องหาความเคลื่อนไหวคาแรคเตอร์ลูกเจี๊ยบสุดน่ารักซึ่งเป็นตัวละครหลักของแอนิเมชั่นเรื่องนี้ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท T&B Media Global (Thailand) รวมทั้ง คณะผู้บริหารและเหล่าทีมผู้สร้าง รวมตัวกันปล่อยขบวนพาเหรดฉลองไข่มหัศจรรย์ของชาวแคสทิเลีย ณ ตึก ทรูดิจิทัลพาร์ค เมื่อวันก่อนติดตามเส้นทางพาเหรด Castilia’s parade : egg wonder ขบวนแห่ไข่มหัศจรรย์จากชาวแคสทิเลีย ได้ทางโซเชียลมีเดีย “Out Of The Nest” ทุกแพลตฟอร์ม หรือ #outofthenest #ไข่ป่วนเมือง และเตรียมรับความสนุกในโรงภาพยนตร์ เร็วๆ นี้