GRAMICCI แบรนด์เสื้อผ้า Outdoor Lifestyle & Climbing Apparel จากอเมริกา เปิดตัว pop-up store แห่งแรกในไทย ปักหมุดใจกลางเมือง ณ เซ็นทรัลเวิลด์ วันนี้ ถึง 20 เม.ย.67 เท่านั้น

ข่าวดีสำหรับเหล่าแฟชั่นนิสต้าสายลุย และสายสตรีทแวร์ พบกับ Grammicci แบรนด์เสื้อผ้า Urban & Outdoor Lifestyle สุดคูลจากอเมริกา ที่โด่งดังเรื่องดีไซน์โดดเด่นมีเอกลักษณ์ สวมใส่สบาย เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ ล่าสุดได้เปิดตัว Grammicci the 1st pop-up store แห่งแรกในประเทศไทย ให้บรรดาแฟน Gramicci ได้อัปเดทคอลเลกชันใหม่กับแบบจุใจ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 เมษายน 2567 ณ โซน Comma &nd (Zone I) ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์สำหรับ Gramicci the 1st pop-up store แห่งแรกนี้ นอกจากจะรวบรวมสินค้าทุกคอลเลกชันมาไว้ที่นี่แล้ว ยังถือเป็นการเปิดตัวคอลเลกชัน Sping/Summer 2024 ที่มาในคอนเซ็ปต์ “Made for Movement” ออกแบบโดยเน้นเพื่อความสบาย ทนทาน และรายละเอียดที่ใช้งานได้จริง ตามสไตล์ถนัดของแบรนด์ Gramicci นั่นเองโดย Gramicci the 1st pop-up store เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การแต่งตัว แบบ ครบ จบ ในที่เดียว นอกจากนี้พบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายมีเฉพาะที่ Gramicci the 1st pop-up store เท่านั้นสอบถามรายละเอียดและพบกับ Collection ของ Gramicci เพิ่มเติมได้ที่ Element 72 และ Outdoor Botanica ทุกสาขา / Line OA: @element72 / @outdoorbotanica (มีสัญลักษณ์ @ ข้างหน้า), Facebook: Element 72, Instagram: @gramicci_thailand, และ Website: www.element72.co.th