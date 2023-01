Kelty แบรนด์ดังสัญชาติอเมริกา ทนทานตามแนวคิด Build to Last มัลติแห่งดีไซน์และฟังก์ชันแด่การผจญภัยในทุกรูปแบบแห่งไลฟ์สไตล์

Kelty แบรนด์กระเป๋าและอุปกรณ์แคมป์ปิ้งสัญชาติ U.S. ก่อตั้งในปี 1952 โดย Dick Kelty ผู้หลงไหลในกิจกรรมกลางแจ้ง จึงได้ริเริ่มผลิตไอเทมโดยเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ทนทาน รองรับการผจญภัยที่สนุกสนานในทุกรูปแบบ Kelty มีแนวคิดในการผลิตแบบ Build to Last ซึ่งสินค้าทุกชิ้นของแบรนด์จะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นไอเทมคู่ใจสายแคมป์อย่าง เก้าอี้แคมป์ปิ้ง 3 รุ่นขายดี ได้แก่ รุ่น Lowdown Chair เก้าอี้แคมป์พับได้ทรงเตี้ย โครงสร้างเหล็กทนทาน ปรับระดับที่พักแขนได้ พื้นเก้าอี้ออกแบบให้ลาดเอียงเล็กน้อย เพื่อให้ผู้นั่งรู้สึกผ่อนคลาย รุ่น Low Loveseat เก้าอี้คู่ 2 ที่นั่งแบบพับได้ โครงสร้างเหล็กทนทาน ที่พักแขนปรับได้ ปลอกที่เก็บเก้าอี้แบบม้วนบุนวม เก็บง่าย สะดวกสบายในการพกพาไปได้ทุกที่ รุ่น Lowdown Couch เก้าอี้แคมป์พับได้แบบ 3 ที่นั่ง ถือเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากรุ่น Low Loveseat ให้มีความมัลติฟังก์ชันมากขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแรง ทนทาน และสะดวกสบายในการใช้งาน จนเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สายแคมป์ปิ้งขาดไม่ได้ รวมถึงสินค้าตอบโจทย์ Urban Lifestyle สามารถหยิบใช้ได้ในชีวิตประจำวัน พร้อมกับฟังก์ชั่นที่ครบถ้วน และยังสามารถใส่สัมภาระที่เหมาะสำหรับการเดินทางได้เป็นอย่างดี ด้วยดีไซน์และโทนสีที่บ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของความสนุกสนานอย่าง กระเป๋า Tote สุดฮิตตลอดกาลทั้ง 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น Large Canvas Tote กระเป๋าสะพายใบใหญ่เนื้อผ้าคอตตอน 100% ซึ่งช่วยในเรื่องของความทนทาน มีช่องเก็บของทั้งด้านในและด้านนอกกระเป๋า และ รุ่น Nylon Tote 2M กระเป๋าไนลอนทรง Tote รูปแบบคลาสสิก ที่ได้รับการออกแบบใหม่ทำให้มีน้ำหนักเบาและพกพาง่าย มีช่องสำหรับเก็บสิ่งของด้านในถึง 4 ช่อง มาพร้อมสายสะพายที่สามารถถอดและปรับระดับความยาวสายได้ ผลิตจากไนลอน Cordura INVISTA 500D เป็นผ้าไนลอนที่มีความทนทานต่อการฉีกขาดและต้านทานต่อการเสียดสีที่ดีเยี่ยม และมีผิวที่สัมผัสนุ่มกว่าโพลีเอสเตอร์ เนื้อผ้ายังมีการเคลือบโพลียูรีเทนที่ด้านหลังซึ่งป้องกันน้ำเข้าอีกด้วยเมื่อพูดถึงจุดเด่นของแบรนด์ที่เน้น Functional ความหลากหลายเข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ ความแข็งแรงทนทานของสินค้าทุกไอเทม และราคาที่จับต้องได้ จึงทำให้แบรนด์ Kelty เป็นที่รู้จักและนิยมมากในบรรดาคนรักกิจกรรมเอ้าท์ดอร์ ซึ่งรับรองว่าหากมีแบรนด์นี้ติดบ้านไว้ จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอน!หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Element72 และ Outdoor Botanica ทุกสาขา พร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Line Official: @element72 และ Facebook: www.facebook.com/Element72Store หรือ Line Official: @outdoorbotanica และ Facebook: www.facebook.com/outdoorbotanica