Hello Universe! … เซ็นทรัลพัฒนา ชวน “เชย์นิส” นางงามจักรวาล (Miss Universe) เช็คอินไทยแลนด์ฉลองสงกรานต์ครั้งแรก

จัดเต็มความยิ่งใหญ่ไม่มีแผ่ว “เซ็นทรัลพัฒนา” เบอร์หนึ่งแลนด์มาร์กคัลเจอร์เทนเมนต์ระดับโลก เตรียมแถลงข่าวฉลองสงกรานต์สุดอลังการ 2 เมษายน 2567 นี้ เปิดตัวมิสยูนิเวิร์ส 2023 เป็นนางสงกรานต์ระดับจักรวาลครั้งแรกของโลกที่จะทำหน้าที่เป็น Global Cultural Ambassador ที่ส่งต่อ The Best of Thainess ทุกมิติ ในแคมเปญฉลองสงกรานต์ไทยในฐานะมรดกโลกโดย UNESCO งานนี้ผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำอัดอีเวนต์นับพันงาน ยกพลความสนุกจังหวะ 3 ช่าแบบไทยๆ ขนความมันส์มาเต็มคันรถ พร้อมขบวนแห่คาร์นิวัลกว่า 300 ชีวิตบนถนนราชประสงค์ การันตีความสนุกม่วนจอยโดย “โจอี้ บอย” เตรียมปักหมุดจุดเล่นน้ำสงกรานต์นี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์#เซ็นทรัลพัฒนา #CentralPattana #CTWSongkran2024 #centralwOrld