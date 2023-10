YouTube เผยคนไทยนิยมรับชมมากสุดในช่วง 18.00-22.00 น.

ศารณีย์ บุญฤทธิ์ธงไชย หัวหน้าฝ่ายการตลาด ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยูทูป และหัวหน้าฝ่ายการตลาด กูเกิล ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า สิ่งหนึ่งที่ทำให้ YouTube มีความสำคัญต่อแบรนด์ต่างๆ ก็คือการเป็นแพลตฟอร์มที่คนไทยไว้ใจมากที่สุด“ผู้บริโภคชาวไทย 2 ใน 3 มองว่า YouTube คือทีวี ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่รับชมผ่านสมาร์ททีวีเท่านั้น แต่รวมถึงผู้ชมที่รับชมผ่านมือถือด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการนำเสนอประสบการณ์ใช้งานระหว่างอุปกรณ์ และมีคอนเทนต์หลายรูปแบบให้เลือกรับชมทั้งวิดีโอสั้น ไปจนถึงคอนเทนต์ยาวเป็นชั่วโมง”ผู้ชมชาวไทยระบุว่าโฆษณาบน YouTube น่าเชื่อถือที่สุด เช่นเดียวกับ 86% ของผู้ชม Gen Z ที่เห็นด้วยว่าโฆษณาในวิดีโอบน YouTube ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะพิจารณาแบรนด์หรือสินค้ามากขึ้น“คอนเทนต์ที่ดียังคงเป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมาย และด้วยเครื่องมือที่ทำงานด้วยระบบ AI บน YouTube ที่มีให้แบรนด์ได้เลือกใช้ และแบรนด์ต่างๆ มีการปรับตัวและสร้างสรรค์คอนเทนต์บน YouTube เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชม”นอกจากนี้ ด้วยความนิยมในการใช้งานของ YouTube ที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานทุกช่วงอายุ ทำให้ในปีนี้มีการเปิดเผยช่วงเวลายอดนิยมในการรับชม (Prime Time) คือในวันธรรมดาช่วง 18.00-22.00 น. และวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ 10.00-18.00 น.มุกพิม อนันตชัย หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ YouTube ประเทศไทย และเวียดนาม กล่าวถึงเทรนด์ล่าสุดที่เกิดขึ้นบน YouTube ประกอบด้วยเทรนด์หลักๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนอนาคตของการสร้างสรรค์คอนเทนต์บน YouTube ในตอนนี้มีอยู่ 3 เทรนด์ด้วยกันเทรนด์แรกคือ เทคโนโลยีที่ทำให้การสร้างสรรค์คอนเทนต์ง่ายขึ้นกว่าเดิม ตั้งแต่ฟีเจอร์ต่างๆ ไปจนถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญๆ อย่างเช่น AI โดยจะช่วยครีเอเตอร์ปลดล็อกรูปแบบใหม่ๆ ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เทรนด์ที่ 2 คือ วัฒนธรรมแฟนคลับมีการเติบโตขึ้นมาก ทำให้เกิดเป็นชุมชนกลุ่มย่อยๆ ขึ้นมากมาย และยังทำให้การสร้างสรรค์คอนเทนต์ของบรรดาแฟนคลับกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นด้วยฟีเจอร์รีมิกซ์ที่มีอยู่บน YouTubeเทรนด์สุดท้ายคือ YouTube ยังคงเต็มไปด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ ผู้คนใช้ YouTube เพื่อติดตามคอนเทนต์ที่พวกเขาสนใจและหลงใหล ซึ่งมีหลากหลายประเภทและนำเสนอในหลากหลายรูปแบบ เรียกได้ว่า YouTube มีคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสำหรับทุกคน“AI ไม่ได้เพียงแต่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับครีเอเตอร์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้แบรนด์ต่างๆ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต”ขณะเดียวกัน ยังมีผลสำรวจที่พบว่า YouTube ยังคงเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอยอดนิยมของคนไทย เพราะพวกเขารู้สึกว่า YouTube มอบประสบการณ์ที่คุ้มค่าและเติมเต็มชีวิต ทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าและมีความหมายพร้อมกันนี้ YouTube ได้ประกาศผลแคมเปญที่ชนะรางวัล “Best of Thailand” แคมเปญ “Love Your Gut” คว้ารางวัล Gold Awards for Best of Thailand ไปครอง ขณะที่แคมเปญ “The Innocent Eyes” คว้ารางวัล Silver Awards และแคมเปญ “Quality Time, Again” ได้รับรางวัล Bronze Awards ไปครองนอกจากนี้ ยังมีแคมเปญจากประเทศไทยที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของ “YouTube Works Awards South East Asia 2023” ซึ่งเป็นการแข่งขันชิงรางวัลระดับภูมิภาคที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 12 ตุลาคมนี้