“อยู่ด้วยกันทุกเทศกาล” ผ่านเสียงสุดละมุนของ First Anuwat ซิงเกิลลำดับที่สองจาก “ระบายมาโปรเจค”

กลับมาอีกครั้งกับโปรเจคที่มีชื่อว่า “ระบายมาโปรเจค” ซึ่งเพลงแรกของโปรเจคนี้มีชื่อว่าเพลง “ระบายมา” ซึ่งได้ปล่อยไปแล้วไม่นานมานี้ เจ้าของโปรเจคซึ่งเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก พัด วรภัทร วงศ์สุคนธ์ ผู้บริหารบริษัท marr ที่เป็นทั้งนักเเต่งเพลงเเละมือกีต้าร์เเห่งวง MEAN ได้ชวน First Anuwat มาร่วมร้องเพลงนี้อีกด้วย“อยู่ด้วยกันทุกเทศกาล” เพลงลำดับที่ 2 ใน "ระบายมาโปรเจค" ซึ่งโปรเจคนี้ได้ต่อยอดมาจาก "ฮีลใจโปรเจค" ที่ปล่อยไปเมื่อปีที่แล้ว เพลงนี้เป็นเพลงรักที่พูดถึงการที่ทําให้รู้ ว่ารักดีๆ มีอยู่จริง และเป็นเพลงที่เราอยากให้เขา “อยู่ด้วยกันทุกเทศกาลเลยนะ” อย่างกับท่อนที่ว่า “อยากมีเธอทุกวันตราบจนจนชั่วนิรันดร์ โปรดเถอะอยู่ด้วยกัน ทุกเทศกาลไปเลยได้ไหม” และด้วยเสียงร้องของ First Anuwat ที่ฟังแล้วละมุนหูสุดๆ ทําให้เพลงนี้ให้สมบูรณ์และลงตัวมากขึ้นอีกด้วยสามารถติดตามผลงานพร้อม Mv “อยู่ด้วยกันทุกเทศกาล” (Fest) ทาง Facebook : Youtube : marr music content, JIXGO , พัด Vorapat, Instagram : JIXGO , Pat Vorapat, TikTok : JIXGO , พัด Vorapatลิงค์ MV:https://www.youtube.com/watch?v=Ghfztm2pYrs