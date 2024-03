“2 DAYS AGO KIDS โตไปเป็นเด็ก” 4 ชั่วโมงแห่งความสุข กับสุดยอดเพลงฮิตที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

อบอวลไปด้วยความสุขเต็มรูปแบบจริงๆ สำหรับคอนเสิร์ตThe First Show on Their Playground ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567 ณ Bcc hall เซ็นทรัลลาดพร้าวที่ผ่านมา โดยมีเหล่าเด็กเมื่อวานซืนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างครึกครื้น บางคนจูงมือครอบครัวมาชมคอนเสิร์ต บางคนก็มากับแก็งค์เพื่อนมาย้อนความทรงจำไปด้วยกัน และก่อนที่จะเข้าไปสนุกด้วยกันทางผู้จัดงานอย่าง SPICYDISC ได้จัดทำโซนให้ผู้มาร่วมงานได้เก็บภาพสวยๆ กัน รวมถึงของที่ระลึกซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อคอนเสิร์ตนี้มากมายไม่ว่าจะเป็น เสื้อ, หมวก, แก้วน้ำ ให้ได้ซื้อกลับไปเป็นที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับไป นอกจากนี้ยังมีพี่น้องในวงการบันเทิงและดนตรีเดินทางมาชมกันไม่ว่าจะเป็น หมาก – คิม, โฟร์ ศกลรัตน์, เอ๊ะ แมน ละอองฟอง, พิตต้า ณ พัทลุง, เมื่อย Scrubbและแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเมื่อประตูฮอลล์เปิดออกความสนุกก็เริ่มขึ้น เสียงดนตรีเริ่มบรรเลงพร้อมเปิดตัวด้วยวง 2 Days Ago Kids จูเนียร์ประกอบไปด้วย น้องชื่นใจ, น้องขุนเขา, น้องชินา, น้องอดิน, น้องอินท์, น้องแอลและน้องพอล พร้อมฉากหลังที่ถูกตกแต่งในมู้ดของการ์ตูนในความทรงจำอย่างโดราเอม่อน ก่อนจะไปพบกับสมาชิกตัวจริงของ 2 Days Ago Kids อย่าง บอย ตรัย (นักร้องนำ), โป้ ปิยะ (นักร้องนำ), ก้อ ณฐพล (เบส), อดุลย์ (กีต้าร์) และ เจอรี่ ศศิศ (กีต้าร์) ปรากฏตัวขึ้นด้วยเพลงฮิตตลอดกาลอย่างเพลง กลับมา พร้อมต่อเนื่องด้วยเพลง วันที่ใจซบเซา ก่อนจะพักทักทายแฟนเพลงที่เดินทางมาชมกันอย่างอบอุ่นหลังจากพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอก่อนจะต่อด้วยเพลง มากกว่านี้, ไม่มีความหมาย, อยากให้คุณอยู่, Time Machineหลังจากนั้นพวกเขาขอนำเอาเพลงของตนเองจากผลงานส่วนตัวและโปรเจ็กต์พิเศษมาร้องให้ทุกคนได้จอยกันโดยเริ่มจาก THE BOYKOR กับ รักไม่ได้, จังหวะจะรัก Yokee Playboy ทำร้าย, อยากมองเธอในแง่ร้าย, อีกแล้ว Friday ต่างคนต่างรอ พร้อมกับการโซโล่กีต้าร์สุดเท่ของ อดุลย์, ฉันมีความสุข, หลงทาง จากนั้นก็ถึงคิวของแขกที่ไม่ได้รับเชิญกลุ่มแรกกับสมาชิกวง P.O.P นภ พรชำนิ และ Mr.Z เปิดตัวออกมาจากลิ้นชักโนบิตะพร้อมเพลง ไม่มี, ยอม, ที่แห่งนี้ ทำเอาทุกคนอ่อนยวบไปกับความหวานนี้ก่อนจะสลับมู้ดด้วยเพลง สุดจ๊าบ, พี่ชาย, อีกเพลงในโลกใบนี้, เช็ดน้ำตา, หนังสือที่อ่านยังไม่จบ หลังจากนั้นก็เป็นคิวของแขกที่ไม่ได้รับเชิญกลุ่มต่อมากับ บอย โกสิยพงษ์, นภ พรชำนิ, คุณพิชัย จิราธิวัฒน์ บิ๊กบอสจากสไปร์ซซี่ดิสก์, กั้ง Groove Riders ขึ้นมาเล่าถึงความรู้สึกที่มีต่อ 2 DAYS AGO KIDS ที่ดูจะออกไปในแนวตัดพ้อเสียมากกว่าพร้อมบทเพลงพิเศษที่แต่งขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่นาทีโชว์มาร้องกันพอกรุบกริบก่อนจะส่งเวทีให้กับแขกรับเชิญอย่าง MODERN DOG พร้อมเพลงชวนโดดกับ ตาสว่าง, ติ๋ม, บุษบา ที่มี 2 Days Ago Kids ขึ้นมาร่วม แจมอย่างสนุกสนาน ก่อนจะปรับอารมณ์ด้วยเซ็ทอะคูสติกกับ อากาศ, โปรดเถอะ, เพราะฉันพบเธอ, พอได้แล้ว, เข้าใจ, เมื่อไหร่จะได้พบ, กรุณา, พื้นที่เล็กๆ ที่แฟนๆ ช่วยร้องกันดังทั่วฮอลล์หลังจากนั้นก็ขอบรรเลงกันยาวๆ แบบไม่หยุดพักกับเมดเล่ย์ฮิตของเบเกอร์รี่ให้ทุกคนได้ฟินจนลืมเวลากันไปเลยกับ เหมือนเคย, วันนี้ไม่มีพี่ชาย, ต่อให้ใครไม่รัก, แค่ได้พบเธอ, ผ้าเช็ดหน้า ที่เจ้าของเพลงตัวจริงอย่าง โบ สุรัตนาวี (TK) ขึ้นมาชวนทุกคนโบกผ้าเช็ดหน้าไปด้วยกัน, หยุด, เผลอ, ลมหายใจและเซอร์ไพร์สจากหนึ่งสมาชิกที่ทุกคนคาดไม่ถึงเมื่อ VTR ของ “พระโตน” ถูกฉายขึ้นพร้อมกล่าวถึงช่วงเวลาในอดีตก่อนจะเข้าสู่เพลง ฉันไม่รู้จะรักเธอนานเท่าใด ยังไม่จบเพราะพวกเขายังเหลือลิสต์เพลงอีกเล็กน้อยมาร้องให้ฟังในช่วง ENCORE กับ ชั่วโมงต้องมนต์, คืนนี้ขอหอม และปิดท้ายด้วย กลับมา เป็นการส่งทุกคนกลับบ้านด้วยความอิ่มเอมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่เต็มไปด้วยเพลงเพราะที่ทำให้ทุกคนประทับใจไม่รู้ลืม ซึ่งไม่บ่อยครั้งนักที่จะได้ชมคอนเสิร์ตจาก 2 Days Ago Kids แบบจัดเต็มขนาดนี้ สำหรับใครที่อย่างชมภาพความประทับใจของคอนเสิร์ต “2 DAYS AGO KIDS โตไปเป็นเด็ก” สามารถเข้าชมภาพได้ที่ www.facebook.com/2daysagokids หรือทาง www.facebook.com/spicyevent.official