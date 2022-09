“บอย-นภ” จัดคอนเสิร์ต “BOYd-NOP FAMILY : BACK TO THE 90’s”   พาแฟนๆ ฟังเพลงเพราะ ย้อนความสุข ความทรงจำยุค 90’s

ห่างหายจากเวทีคอนเสิร์ตไปนานกว่า 3 ปี ถึงเวลาแล้วที่ บอย โกสิยพงษ์ และ นภ พรชำนิ จะกลับมาสร้างความสุขให้กับแฟนๆอีกครั้ง คราวนี้พวกเค้าจะพาแฟนเพลงมาร่วมย้อนเวลา กลับไปหา ความทรงจำอันแสนอบอุ่น พร้อมกับชาร์จแบตเตอรี่หัวใจร่วมกันอีกครั้งในงาน “BOYd-NOP FAMILY : BACK TO THE 90’s CONCERT”คอนเสิร์ตครั้งนี้ พิเศษตรงที่แฟนๆ จะได้กลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง ในบรรยากาศแห่งความสุขของใน ยุค 90’s ได้ฟังบทเพลงเพราะๆ ที่เป็นเหมือน soundtrack ประกอบชีวิตวัยรุ่นของเรา ร้องโดยศิลปินที่คุณกรี๊ด มาตั้งแต่ยุคโน้นมากมาย พวกเค้าจะมาร่วมเติมเต็มหัวใจให้ทุกคนแบบล้นเวที ในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ บนสนามกอล์ฟ Treasure Hill จังหวัดชลบุรีสำหรับศิลปินที่จะมาร่วมสร้างความสุข ความสนุก และความประทับใจให้กับแฟนๆ ในคอนเสิร์ต กลางแจ้งครั้งนี้ เรียกได้ว่า บอย-นภ ขนศิลปินมาแน่นเวทีกันเลยทีเดียว ได้แก่…MODERNDOG feat. ตูน-อาทิวราห์, P.O.P feat. ปู BLACKHEAD & 2 DAYS AGO KIDS, ปุ๊ อัญชลี, ปั่น ไพบูลย์เกียรติ, ธีร์ ไชยเดช, รัดเกล้า อามระดิษ, ป๊อด ธนชัย, บี-พีระพัฒน์, บอย ตรัย, โป้ โยคีเพลย์บอย, บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์, เบน ชลาทิศ, คิว สุวีระ, เค้ก ปุญญมันต์, มาเรียม เกรย์, โต๋ ศักดิ์สิทธิ์, TRIUMPHS KINGDOM, ตู่ ภพธร, LIPTA, สิงโต นำโชค, กานต์ THE PARKINSON, NO ONE ELSE, THE BEGINS, SPACE BROTHERS BAND, SAMMii และวง MEGAHURTZ พร้อม ศิลปินลับสุดพิเศษ ที่จะมาสร้างความสนุก สุดประทับใจให้กับเหล่าแฟนๆ บอย-นภ อย่างแน่นอน!งานนี้ บอย-นภ ขอฝากข้อความมาว่า “ 3 ปีแล้วนะครับ ที่เราไม่ได้พบกัน เหมือนที่เรา เคยพบกันประจำทุกปี อยากบอกทุกคนว่าคิดถึงมากๆ เลยครับ คอนเสิร์ตนี้เราจัดกันแบบ outdoor บนสนามกอล์ฟ Treasure Hill จังหวัดชลบุรี Theme ของงานครั้งนี้ คือการพาทุกคนย้อนเวลากลับ ไปสู่ยุค 90’s ช่วงที่เรายังเป็นวัยรุ่น เป็นช่วงเวลาที่เราสนุกกับแทบทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิต ซึ่งทั้ง เพลง และบรรยากาศของงาน น่าจะทำให้ความรู้สึกดีๆ ของยุคนั้นกลับมาในใจคุณอีกครั้งแน่ๆ ครับ ”“BOYd-NOP FAMILY : BACK TO THE 90’s CONCERT” จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคมนี้ ณ สนามกอล์ฟ Treasure Hill จังหวัดชลบุรี พร้อมเปิดให้จองบัตรทาง Thai Ticket Major ทุกสาขา1. Early Bird วันที่ 1-2 ตุลาคม 65 เวลา 12.00 น. ราคาบัตร 1,990 บาท (จากราคา 2,500 บาท)2. ราคาบัตร 3,500 บาท จำหน่ายบัตรวันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป เวลา 12.00 น. พร้อมสิทธิพิเศษ และของที่ระลึก (Fastlane : เข้างานสะดวก ผ่านช่องทางพิเศษ, Special Zone : ที่นั่งทานอาหาร และห้องน้ำภายในโซน, CD เพลงพิเศษจาก บอย-นภ)3. บัตร 2,500 บาท จำหน่ายบัตรวันที่ 15 ตุลาคม เป็นต้นไป ราคาบัตร 2,500 บาทแฟนๆ สามารถติดตามชมเรื่องราว “ความลับที่ถูกฝังไว้จากยุค 90’s” ของวง MegaHurtz ได้ทางhttps://bit.ly/3Um9JB7และมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ BOYd-NOP FAMILY เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร อัพเดทก่อนใครได้ทางLINE @boydnop https://bit.ly/3Rv9fWXFacebook Group : Boyd-Nop Family https://bit.ly/3B4bM5jFacebook Fanpage : Boyd-NopYouTube : Boyd-Nop FamilyInstagram : Boyd-Nop Family