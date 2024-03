GARNIER (การ์นิเย่) ชวนท้าแดดกับผลิตภัณฑ์กันแดดสูตรใหม่! ไปกับ พรีเซ็นเตอร์ “เก้า-สุภัสสรา” และ 12 หนุ่ม 'BUS' (Because of you I shine) นั่งแท่น Friends of GARNIER

ซัมเมอร์นี้ทุกคนจะเพลิดเพลินกับทุกกิจกรรมท้าแดดกันอย่างมั่นใจ เพราะล่าสุด GARNIER (การ์นิเย่) แบรนด์ความงามระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศส ที่มาพร้อมกับปรัชญาและความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ความงามจากพลังธรรมชาติ จัดงาน “GARNIER SUPER UV INVISIBLE SERUM SUNSCREEN LAUNCH EVENT” เปิดตัวผลิตภัณฑ์กันแดดสูตรใหม่ “GARNIER SUPER UV INVISIBLE SUNSCREEN SPF50+ PA++++” (ซูเปอร์ ยูวี อินวิซิเบิ้ล เซรั่ม ซันสกรีน) #กันแดดเบาผิว ที่จะมาเขย่าวงการกันแดดกับสูตรกันแดดที่ปกป้องประสิทธิภาพสูงและปกป้องรอบด้านในราคาที่คนไทยเข้าถึงง่าย! เนื้อสัมผัสบางเบาแบบเซรั่ม ที่โดดเด่นด้วย AIR-LOCK Technology นวัตกรรมใหม่เฉพาะกันแดดของการ์นิเย่ ช่วยมอบเนื้อกันแดดที่แนบสนิทกับผิว มอบเนื้อสัมผัสเบาผิวดุจอากาศ ซึมไว เหมือนไม่ได้ทา ไม่ทิ้งคราบขาว ไม่ทำให้หน้าวอก พร้อมป้องกันรังสียูวีได้ถึง 99%* (*ผลการทดสอบ in vitro of UVB) และมีส่วนผสมอนุพันธ์ Vitamin C ช่วยเรื่องลดเลือนจุดดำและบำรุงผิวให้ดูไบรท์กระจ่างใสขึ้นใน 7 วัน** (** ผลการทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร จำนวน 64 ราย โดยสถาบันวิจัยลอรีอัลเมื่อเมษายน 2023)ภายในงานได้รับเกียรติจาก 'เก้า-สุภัสสรา ธนชาต' พรีเซ็นเตอร์สาวของ GARNIER Thailand มาร่วมแชร์เคล็ดลับการดูแลผิว อัพเกรดความมั่นใจ พร้อมร่วมท้าแดดไปด้วยกัน และเซอร์ไพรส์เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ของ GARNIER Thailand ที่ได้คว้าตัว 12 หนุ่ม 'BUS' (Because of you I shine) บอยกรุ๊ปที่มีกระแสแรงที่สุดในขณะนี้ นั่งแท่นเป็น Friends of GARNIER ทั้งยังมาร่วมการันตีโชว์ผิว #เบาไบรท์ไฝว้จุด ณ ใจกลางสยามสแควร์งานนี้ GARNIER ได้ 6 หนุ่มสุดฮอตตัวแทนจาก 'BUS' (Because of you I shine) ได้แก่ ภีม - วสุพล พรพนานุรักษ์ / คอปเปอร์ - เดชาวัต พรเดชาพิพัฒ / เน็กซ์ - ณัฐกิตติ์ แช่มดารา / ไทย - ชญานนท์ ภาคฐิน / จั๋ง - ธีร์ บุญเสริมสุวงศ์ และ ฮาร์ท - ชุติวัฒน์ จันเคน มาเปิดตัวแคมเปญแรก #เบาไบรท์ไฝว้จุด ของผลิตภัณฑ์กันแดด “GARNIER SUPER UV INVISIBLE SERUM SUNSCREEN SPF50+ PA++++” ซึ่งครั้งนี้ทั้ง 6 หนุ่ม #ทีมSuperUV ยังได้ทำหน้าที่นำทีมท้าพิสูจน์ประสิทธิภาพการปกป้องผิวจากแสงแดด UVA UVB ผ่านกิจกรรมพิเศษครั้งแรกในประเทศไทย! กับ Human Billboard ให้เหล่าพรีเซ็นเตอร์และ Friends of GARNIER จะมาท้าพิสูจน์กันแดดเบาผิวกลางสยามสแควร์ไปด้วยกัน ก่อนจะปิดกิจกรรมด้วยโชว์มินิคอนเสิร์ตแบบเอ็กซ์คลูซีฟจาก 12 หนุ่ม 'BUS' (Because of you I shine) ที่ร้อนแรงท้าแดดจนสยามแตก ณ BLOCK I , SIAM SQUARE พร้อมทิ้งท้ายให้แฟนการ์นิเย่ทุกคนรอการติดตามแคมเปญใหม่ของอีก 6 หนุ่มที่เหลือจากวง BUS ได้แก่ อลัน-พศวีร์ ศรีอรุโณทัย / มาร์ค-กฤษณ์ กัญจนาทิพย์ / ขุนพล-ปองพล ปัญญามิตร / จินวุค คิม / ภู-ธัชชัย ลิ้มปัญญากุล และ เอเอ-อชิรกรณ์ สุวิทยะเสถียร ได้ที่ GARNIER เร็วๆนี้ผลิตภัณฑ์กันแดดใหม่ GARNIER SUPER UV INVISIBLE SERUM SUNSCREEN SPF50+ PA++++ วางจำหน่ายแล้ววันนี้! โดยมีให้เลือกช้อประหว่าง แบบขวด ปริมาณ 30 ml. ราคา 349 บาท และแบบซอง ปริมาณ 7.5 ml. ราคา 39 บาท ที่ ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไทย และช้อปออนไลน์ของ GARNIER THAILANDHASHTAG: @garnierthailand #กันแดดเบาผิว #Garnierthailand #เบาไบรท์ไฝว้จุด