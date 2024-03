เมื่อบาปเปรอะเปื้อนไปทั่วมุมเมืองใน Gangnam B-Side

Gangnam B-Side เล่าผ่านฉากหลังของเมืองใหญ่ซึ่งเก็บงำด้านมืดที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมไว้ โดยเรื่องราวได้ดำเนินผ่านนักสืบนอกคอกที่เคยถูกกีดกันจากแผนก แต่แล้วกลับถูกดึงให้เข้าไปพัวพันกับคดีอันแสนยุ่งเหยิงอีกครั้งเมื่อเพื่อนของลูกสาวได้หายตัวไปอย่างปริศนา พร้อม ๆ กับที่มีรายงานการหายตัวของหญิงสาวมากมายในพื้นที่กังนัมกรุงโซลเช่นเดียวกัน ทำให้ต้องเดินหน้าตามล่าความจริงและไขคดีดังกล่าวในโลกแห่งความชั่วร้าย ที่ห้อมล้อมไปด้วยยาเสพติด และคอรัปชั่นอีกครั้ง เพื่อเปิดโปงความจริงแสนอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองก็เป็นได้ซีรีส์ดังกล่าว นำแสดงโดย โจ อูจิน รับบทเป็น คังดงอู นายตำรวจระดับสูง ที่ต่อมาถูกกีดกันกลายเป็นนักสืบ นอกคอก และ จีชางอุค (The Worst of Evil, Backstreet Rookie) รับบทเป็น ยูนกิลโฮ เจ้าถิ่นในตลาดมืด ทั้งนี้ Gangnam B-Side เขียนบทโดย จูวงยู (Argon) และกำกับโดย พัค นูรี (Money)แฟน ๆ สายซีรีส์เกาหลีสามารถเตรียมพบกับเรื่องราวสุดระทึกปนความตื่นเต้นที่พลาดไม่ได้มากมายบน Disney+ Hotstar พร้อมสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เพื่อสตรีมซีรีส์เกาหลีอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น The Worst Of Evil นำแสดงโดย จีชางอุค ในบทบาทของตำรวจสายสืบที่แฝงตัวเข้าไปสืบคดีในองค์กรอาชญากรรม Big Bet ซีรีส์การันตีรางวัลนำแสดงโดย ชเวมินชิก กับเรื่องราวการเดิมพันชีวิตของชายที่ทำทุกวิถีทางเพื่อประสบความสำเร็จในหนทางเจ้าพ่อคาสิโน และ Moving ซีรีส์ที่บอกเล่าเรื่องราวของเหล่าเจ้าหน้าที่สายลับจากเกาหลีใต้ที่ทำงานเพื่อปกป้องเหล่าเด็ก ๆ ผู้มีพลังพิเศษจากอันตรายและการแสวงหาผลประโยชน์จากหน่วยงานรัฐบาลGangnam B-Side เตรียมพร้อมให้แฟน ๆ ลุ้นระทึกไปกับความตื่นเต้นทะลุจอแล้วในปีนี้ บน Disney+ Hotstar เท่านั้น