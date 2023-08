Disney Plus รุกหนัก ประกาศปล่อยของ ซีรีส์แอ็คชั่นอาชญากรรมผลงานเรื่องใหม่ของ “จีชางอุค&วีฮาจุน” พร้อมปักวันพรีเมียร์ 27 กันยายนนี้

The Worst of Evil เป็นซีรีส์แนวแอ็คชั่น อาชญากรรม ที่บอกเล่าการเดินทางของเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด คังจุนโม ที่ปฏิบัติภารกิจนอกเครื่องแบบแฝงตัวเข้าในแก๊งอาชญากร ตามแผนการปราบปรามและทลายแก๊งค้ายาเสพติดครั้งใหญ่ในกังนัม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้ายาเสพติดระหว่างเกาหลี จีน และญี่ปุ่น ในช่วงทศวรรษที่ 1990โปสเตอร์ทีเซอร์ใหม่ที่ถูกปล่อยออกมา ดึงดูดผู้ชมด้วยการสะท้อนภาพบรรยากาศของกังนัมในยุค 1990 โดยตัวละครหลักอย่าง จองกีชอล (รับบทโดย วีฮาจุน - Wi Ha-joon) หัวหน้าแก๊งค้ายากังนัม และนักสืบนอกเครื่องแบบ คังจุนโม (แสดงโดย จีชางอุค - Ji Chang-wook) อวดโอ้ความมั่นใจและเสน่ห์ออกมาขณะที่พวกเขาเดินไปตามท้องถนน พร้อมข้อความบนโปสเตอร์กำกับว่า “ในย่านกังนัมช่วงปี 1990 พวกอาชญากรเป็นใหญ่”สำหรับ จีชางอุค ซึ่งได้รับการคาดหวังในบทบาทการแสดงที่เข้มข้นที่สุดของเขาเรื่อยมาจนถึงเรื่องนี้ก็เช่นกัน ขณะที่ วีฮาจุน สามารถจับภาพความซับซ้อนของบทบาทหัวหน้าแก๊งค้ายาของเขาได้อย่างไร้ที่ติเมื่อพูดถึงประสบการณ์การถ่ายทำของเขา จีชางอุคกล่าวว่า “ผมไม่เสียใจเลยที่ผมได้ทุ่มเททุกอย่างในระหว่างการถ่ายทำ เป็นโปรเจ็กต์ที่ผมทำได้สุดยอดมาก”ข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : soompi.com, Disney Plus