“ฟรีน-เบค“ ตัวแทนซีรีส์ยูริ พร้อมด้วย IDOLFACTORY จับมือ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสิร์ฟซีรีส์ Girls’s Love ไทยย้อนยุค “ปิ่นภักดิ์” ผลักดันผลงานคนไทยสู่ระดับสากล

เมื่อวานนี้ ณ กระทรวงพาณิชย์ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือ Memorandum of Intent (MOI) “การผลักดันสินค้าและบริการไทยสู่สากลผ่านซีรีส์ยูริ (Girls’ Love) ระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ และ บริษัท ไอดอลแฟคทอรี่ จำกัด โดยมี นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ นายศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา ผู้บริหารไอดอลแฟคทอรี่ ลงนามร่วมกัน และมี นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, นายคเชนทร์ สดโพธิ์ ผู้บริหารไอดอลแฟคทอรี่ ร่วมงานด้วย เพื่อหวังสร้างแรงกระเพื่อมให้กับสินค้าชุมชนของไทยด้วยการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยเข้าไปอยู่ในฉากต่าง ๆ ของซีรีส์เรื่อง “ปิ่นภักดิ์” (The Loyal Pin ) นำแสดงโดย 2 สาวคู่จิ้นเคมีแรง “เบ็คกี้ - รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง” และ “ฟรีน - สโรชา จันทร์กิมฮะ” ที่โด่งดังมาจากซีรีส์ Girls’s Love เรื่องแรกของไทยอย่าง “ทฤษฎีสีชมพู” (GAP The series) จนตอนนี้มีแฟนคลับมากมายในหลายประเทศ โดยการลงนามครั้งนี้ทางไอดอลแฟคทอรี่มุ่งหวังอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยผลักดันให้สินค้าชุมชนรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆของไทยได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นโดย เซ้นต์ - ศุภพงษ์ เปิดใจว่า “ทางไอดอลแฟคทอรี่ดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ ส่งเสริม ผลักดัน สินค้าชุมชนและวัฒธรรมต่างๆ ของไทยให้สามารถออกไปสู่สายตาชาวโลกมากยิ่งขึ้นครับ ขอขอบคุณทางกระทรวงพาณิชย์ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของบริษัทของเราและมอบโอกาสสำคัญนี้ให้ ซึ่งจริงๆ แล้วทาง IDF ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ Soft Power อย่างมากอยู่แล้ว โดยครั้งนี้เราจะตั้งใจ ทุ่มเท สร้างสรรค์ ผลิตซีรีส์เรื่อง “ปิ่นภักดิ์” ให้ออกมาเป็นผลงานคุณภาพ โดยจะนำสินค้าและความเป็นไทยสอดแทรกลงในซีรีส์เรื่องนี้ ทำให้ต่างชาติได้เห็นถึงความสามารถของคนไทย รวมไปถึงรู้จักกับสินค้าชุมชนในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นด้วยครับ ผมหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะสามารถช่วยพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงสามารถช่วยชุมชน ช่วยชาวบ้านในประเทศของเราได้มากยิ่งขึ้นครับ”#MOCxIDF #idolfactoryTH#ปิ่นภักดิ์ #TheLoyalPin