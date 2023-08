ตอกย้ำความสำเร็จจากซีรีส์ GL เรื่องก่อน IDOLFACTORY ไม่รอช้าเตรียมเสิร์ฟโปรเจคต่อไป "ปิ่นภักดิ์" พร้อม 2 นักแสดงสาวเคมีแรง "ฟรีน-เบคกี้"

ประสบความสำเร็จอย่างมากจากซีรีส์แนว Girls’s Love เรื่องที่แล้ว "ทฤษฏีสีชมพู" หรือ "GAP The series" จนทำเอา 2 สาวเคมีฟ้าประทานทั้ง "ฟรีน-สโรชา จันทร์กิมฮะ" และ "เบ็คกี้-รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตอง" ดังระเบิดเป็นพลุแตกฉุดไม่อยู่ มีแฟนคลับล้นหลาม ทั้งในไทยและต่างประเทศ บริษัท ไอดอลแฟคทอรี่ จำกัด (IDOLFACTORY) ไม่รอช้าเตรียมเสิร์ฟโปรเจคต่อไป เอาใจแฟน ๆ ของทั้ง 2 สาว ด้วยซีรีส์ Girls’s Love แนวพีเรียด ย้อนยุคเรื่อง "ปิ่นภักดิ์" สร้างจากนิยายของนักเขียนนามปากกา "ม่อนแมว" โดยในเรื่องนี้ เบ็คกี้ รีเบคก้า รับบทเป็น หม่อมเจ้าหญิงอนิลภัทร เศวตวาริท และ ฟรีน สโรชา รับบทเป็น หม่อมราชวงศ์ปิลันธิตา กษิดิษฐ์ มีกำหนดถ่ายทำเร็ว ๆ นี้ โดยสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของซีรีส์เรื่องนี้ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย IDOLFACTORY OFFICIAL และ The Loyal Pin ปิ่นภักดิ์#TheloyalpinFitting#IdolfactoryTH #ปิ่นภักดิ์