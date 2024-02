จัดหนักยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรี “GMM SHOW” สร้างประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความทรงจำสุดประทับใจ “ไทยประกันชีวิต presents 90’s FOREVER CONCERT”

โดยคอนเสิร์ตนี้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยโปรักชั้นดีไซน์ระดับประเทศที่ทาง “GMM SHOW” ตั้งใจทำขึ้นเพื่อแฟนๆ 90’s FOREVER โดยเฉพาะฉากหลังเป็นจอแอลอีดีขนาดใหญ่ยักษ์สร้างสีสัน พร้อมแสง สี เสียง ที่จัดเต็มทุกรายละเอียด อลังการทุกซีนทุกเพลงทุกโชว์ ต้อนรับผู้ชมด้วยพิธีกรคู่ขวัญในยุค90’s แซม ยุรนันท์ และ ตั๊ก มยุรา ออกมาพูดคุยทักทายแฟนๆ บิ้วกระตุ้นต่อมความหลัง พร้อมเปิดเวทีอย่างยิ่งใหญ่กับการปรากฏตัวของ 7 SUPERSTARS บนเวทีเริ่มต้นความสนุกในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยศิลปินตัวพ่อ POP STAR 90’s มอส ปฏิภาณ ออกมาแดนซ์สะบัดทำเอาคนดูต้องทิ้งเก้าอี้ลุกเต้นกันทั้งฮอลล์ด้วยเพลงแดนซ์ เหลวไหล,ฮัลโหล,ไม่รักก็บ้าแล้ว,ด้วยรักและปลาทู, คืออะไร แดนซ์ให้ยับกันไปแบบสาสมใจกับที่ห่างหายบรรยากาศความสุขแบบนี้กันไปนาน ก่อนจะปิดท้ายด้วยการร้อง Cover ในเพลง ใจสั่งมาจากนั้นเวทีลุกเป็นไฟเมื่อ POP IDOL 90’s ดีว่าตัวแม่ ทาทา ยัง เปิดตัวด้วยเพลง พรุ่งนี้...ไม่สาย,ฉันรักเธอ พร้อมจัดเต็มเพลงแดนซ์ย้อนรื้อฟื้นความทรงจำในอดีตที่ทำให้ทุกคนรู้จักในเพลง โอ๊ะ...โอ๊ย,รบกวนมารักกัน,ซักกะนิด แม้ป่วยแต่ใจยังสู้ร้องเต้นจัดเต็มเพื่อแฟนเพลงทุกคนพักเบรกความสนุกกลับมา รียูเนียนอีกครั้งเมื่อ ป๋าเต็ด ยุทธนา และ อ้อม สุนิสา ออกมาจำลองการจัดรายการวิทยุ HOT WAVE พูดเข้าเพลงฮิตในยุค90’s พร้อมกับเปิดตัวศิลปิน SUPERGROUP พิเศษคนแรก มิคกี้ ที่ขนเพลงฮิตในตำนานอย่าง ครึ่งใจ,อย่าเสียดาย,อย่าให้เขารู้ เพลงที่แค่ได้ยินเมโลดี้ก็ร้องตามได้เมื่อนั้น ต่อเนื่องกับเพลงรักสุดคลาสสิกจาก ดา อินคา ในเพลง หมากเกมนี้,เพื่อเธอตลอดไป,รักแท้มีแค่ครั้งเดียว,ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ เรียกว่าโดนทุกเพลงขยี้อารมณ์เศร้าได้แบบถึงใจไปมันกันต่อกับร็อกเกอร์มาดเท่ศิลปินระดับตำนาน บิลลี่ โอแกน จัดเต็มเพลงฮิตกันแบบจุใจ ลาออก,โสภาสถาพร,ฟ้าคงสะใจ,ฝังไว้ในผืนดิน ยิ่งร้องเครื่องยิ่งร้อนปล่อยความมันต่อกับเพลง หน่อมแน้มไปหน่อย ที่ดังฮิตดังจนกลายเป็นวลีติดปากวัยรุ่นในยุคนั้นจากนั้นถึงคิวของนักร้องเสียงนุ่มหล่ออมตะ ก้อง สหรัถ คว้ากีตาร์ตัวเก่ง มาโชว์พลังเสียงร้องสดๆ ในเพลง เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิด,รักเธอสุดหัวใจ,ลึกสุดใจ ก่อนจะเร่งจังหวะให้แฟนๆ ได้โยกเบาๆ ไปทั้งฮอลล์พร้อมโชว์ลีดกีตาร์อย่างเท่ในเพลง ยินยอม,ทนทนเอาหน่อย และทำเอาหนุ่มๆ ภายในฮอลล์ต่างฮือฮาเมื่อเซ็กซี่ตัวแม่ บี น้ำทิพย์ ออกมาสาดความแซ่บไฟลุกเดินแบบแฟชั่นโชว์ในเพลง เกี่ยว ให้กับ ก้อง สหรัถถึงเวลาปลุกพลังชาวร็อกให้พุ่งพล่านเมื่อ ร็อกตัวพ่อ หนุ่ย อำพล ปรากฎตัวสุดเท่กับเพลง ส้มหล่น,ดับเครื่องชน,เติมน้ำมัน,ใจโทรมโทรม พร้อมโยกไปตามจังหวะด้วยกันแบบมันสุดพลังกันต่อกับ ไว้ใจ,นึกหรือว่าไม่รู้,เอาไปเลย,เสียมั๊ย ทำเอาแฟนเพลงร้องตามกันจนเสียงแหบไปทบทวนความทรงจำดีๆ กันต่อกับรายการเพลงฮิตติดชาร์ทสมัยยุค 90’s เกมฮอตเพลงฮิต โดยมี ไก่ สมพล และ น้าเน็ก มานั่งจำลองการจัดรายการทำให้แฟนๆ ภายในฮอลล์ได้นึกถึงภาพบรรยากาศสมัยนั้น ก่อนที่ น้าเน็ก จะเข้าโหมดซึ้งขอบคุณ ไก่ สมพล ที่ให้โอกาสทำงานเบื้องหน้าทำให้ น้าเน็ก มีวันนี้ พร้อมนำเข้าศิลปินเสียงดี ตั้ม สมประสงค์ มาร้องเพลง ช่างไม่รู้เลย,พูดไม่ออก และ ทนได้ทุกที เรียกได้ว่าละมุนหูสุดๆ ร้องตามกันลั่นฮอลล์ ต่อกับ เหน่ง Y NOT 7 ขนเพลงฮิตขึ้นหิ้งอย่าง ทิ้งรักลงแม่น้ำ,เกลียดความสงสาร และ เรื่องขี้หมาเขย่าอารมณ์ต่อแบบไม่มีเบรคกับ แมว จิรศักดิ์ เปิดตัวด้วยเพลงช้าซึ้งๆ เลิกรา,คนของเธอ จัดเซ็ตเพลงปวดใจให้แฟนๆได้ฟินอินกันต่อ 3 เพลงรวด ดาวประดับฟ้า,รักได้ไหม,นักโทษประหาร เรียกว่าทุกคนใน SUPERGROUP กาลเวลาทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆ กับเสียงร้องที่ยังคงคุณภาพเหมือนเดิม ถึงคิวของ QUEEN OF DANCE คริสติน่า อากีล่าร์ เซอร์ไพรส์เปิดตัวโหนสลิงลอยลงมาสุดอลังการ พร้อมเสิร์ฟเพลงชุดใหญ่ ไม่ยากหรอก,นินจา,พลิกล็อค,เวลาไม่ช่วยอะไร,ฝากความยินดี,เปล่าหรอกนะ ก่อนที่จะมาร้องเพลงพิเศษที่ คริสติน่า บอกว่าชอบมากๆ เพราะความหมายดี ขอบคุณที่รักกัน ของวง POTATO และปิดท้ายอีก 2 เพลงกับ ไปด้วยกันนะ และ ประวัติศาสตร์ เพอร์เฟกต์แซ่บไฟลุกทุกวินาทีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนเพลงสนุกกันไม่พักมาต่อกันที่ QUEEN OF ROCK ใหม่ เจริญปุระ พร้อมพาทุกคนไปมันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชกับเพลง ควักหัวใจ,จริงใจไว้ก่อน,เสียใจได้ยินไหม,ไม่อยากให้เธอรู้,แพ้ใจ สลัดเก้าอี้ลุกมาเต้นกันไปยาวๆกันต่อกับเพลง รักแล้วรักเลย / TOO MUCH SO MUCH VERY MUCH ปิดท้ายด้วยเพลง สุดฤทธิ์สุดเดชความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะมาถึงช่วงที่เรียกว่าเป็นไฮไลต์ร้อนแรงที่สุดในคอนเสิร์ตนี้ DUET เพลงพิเศษ เมื่อศิลปินออกมาสลับกันออกมา DUET ร้องพิเศษ คริสติน่า กับ ก้อง สหรัถ ในเพลง ปราสาททราย / ใหม่ เจริญปุระ กับ มอส ปฏิภาณ ในเพลง เล่าสู่กันฟัง / หนุ่ย อำพล กับ ใหม่ เจริญปุระ ในเพลง อีกหน่อยเธอคงเข้าใจ / คริสติน่า กับ บิลลี่ โอแกน ในเพลง ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตมันขึ้นไปอีกขั้นกับ ช่วงเมเลย์เพลงแดนซ์เรียกเสียงกรี๊ดดังกระหึ่มตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงสุดท้ายเพราะศิลปินต่างออกมาทั้งร้อง Cover และร้อง Original Version ของตัวเอง ปิดท้ายด้วยเพลง รักเธอเสมอ แบบครบทุกความประทับใจ