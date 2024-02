“เอ็ด ชีแรน” ปล่อยพลังวันแมนโชว์ สะกดคนดู 360 องศา พร้อมโมเมนต์สุดประทับใจกับเกสต์พิเศษ “แคลัม สก็อตต์”

จบกันไปแล้วกับคอนเสิร์ตที่หลายคนต่างยกให้เป็นหนึ่งในโชว์ที่ดีที่สุดของต้นปี 2567 นี้ สำหรับ(เอ็ด ชีแรน เดอะ แมทธิเมติกส์ ทัวร์ แบงค็อก 2024) พร้อม Special Guest “Calum Scott” (แคลัม สก็อตต์) ไลฟ์ เนชั่น เทโรขอเก็บภาพความประทับใจย้อนหลัง มาฝากแฟน ๆ ที่ใจยังอยู่ราชมังคลากีฬาสถานได้ชมกันให้หายคิดถึงThe Mathematics Tour อุ่นเครื่องการแสดงด้วย “แคลัม สก็อตต์” ศิลปินรับเชิญมากความสามารถในเพลง Lighthouse, At Your Worst และ Whistle บรรยากาศระหว่างแคลัมและแฟน ๆ เต็มไปด้วยความอบอุ่น พร้อมด้วยช็อตเซอร์ไพรส์ที่ทำเอาศิลปินน้ำตาแตกกลางเวที เมื่อแฟน ๆ ทั่วทั้งราชมังคลากีฬาสถานพร้อมใจกันเปิดแฟลชมือถือในเพลง You’re The Reason สร้างโมเมนต์ทะเลดาว 360 องศาสุดฟินตั้งแต่คอนเสิร์ตยังไม่เริ่มและก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเมื่อ “เอ็ด ชีแรน” ปรากฏตัวบนเวทีด้วยลุคสุดเท่ อัปบีทสนุก ๆ ด้วยเพลง Tides, I’m A Mess และ Shivers ชวนให้แฟน ๆ ที่นั่งอยู่ลุกขึ้นยืนแดนซ์กันกระหน่ำ ก่อนจะตามด้วยเพลงฮิตเพลงใหม่ทั้ง Castle On A Hill, Eyes Closed, Give Me Love และ Galway Girl พาร์ทหวานซึ้งของคอนเสิร์ตเริ่มขึ้นเมื่ออินโทรเพลง Thinking Out Loud ดังขึ้น บรรยากาศโรแมนติกก็เริ่มก่อตัวขึ้น ก่อนจะบิลด์ความหวานอย่างต่อเนื่องด้วยเพลง One, Photograph ไปจนถึง Perfect ก่อนที่พี่เอ็ดจะปิดท้ายค่ำคืนแห่งความสุขด้วยเพลง Shape Of You และ Bad Habits พร้อมด้วยดอกไม้ไฟหลากสีให้เป็นภาพติดตา เก็บความทรงจำดี ๆ กลับบ้านกันทุกคน