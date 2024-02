“Slot Machine” เสิร์ฟโชว์สุดมันส์ระดับอินเตอร์ ประเดิมโชว์แรก “EXIT TO ENTER WORLD TOUR 2024” ที่ยูโอบีไลฟ์ ก่อนบินลัดฟ้าโชว์แฟนเพลงทั่วโลก

จากคอนเซ็ปต์ “EXIT” ออกจากโลกใบเดิม “ENTER” สู่โลกใบใหม่และประสบการณ์การดูคอนเสิร์ตที่ไม่เหมือนกับการดู Slot Machine ครั้งไหนๆ “เฟิด-คาริญญ์ยวัฒ”, “แก๊ก-อธิราช”, และ “วิทย์-เจนวิทย์” เปิดตัวด้วยสูทสีดำในท่าชูมือสามเหลี่ยมสุดคุ้นเคย ก่อนพาแฟนๆ ออกเดินทางไปด้วยกันในเพลง “กำเนิด”, “เรามาอย่างสันติ”, ไฮป์บรรยากาศความมันส์ให้พุ่งขึ้นเรื่อยๆ ไปกับ “เพียงไว้ใจ” เพลงประกอบซีรีส์ดังแห่งยุคอย่าง “KinnPorsche The Series”นอกจาก Slot Machine จะขึ้นแท่นเป็นศิลปินร็อคระดับตำนานของไทยมากว่า 20 ปี ซึ่งทำให้ในคอนเสิร์ตครั้งนี้แฟนๆ ได้เอ็นจอยไปกับเพลงฮิตตลอดกาลมากมาย ไม่ว่าจะ “เคลิ้ม”, “ผ่าน”, “คำสุดท้าย”, “รุ้ง”, “รอ”, “ใจหนอใจ” จนถึงเพลงใหม่ล่าสุดอย่าง “AI” พวกเขายังเป็นหนึ่งในศิลปินไทยที่เดินบนเส้นทางดนตรีระดับสากลมาอย่างยาวนาน โดยงานนี้แฟนๆ ได้ดูเพอร์ฟอร์มานซ์เต็มรูปแบบจากอัลบั้มภาษาอังกฤษอย่าง “Spin The World” และ “Third Eye View” ตั้งแต่ “Sweet Bird”, “The Land of Himmaphan”, “Siren Song”, “Hummingbird”, “G.O.D” และ “Magic” เป็นช่วงเวลาที่ดนตรีได้ทลายกำแพงภาษาไปสู่แฟนเพลงหลายพันชีวิตในฮอลล์ให้สนุกไปด้วยกันอย่างไม่มีสะดุดเมื่อทุกคนในฮอลล์ชูมือขึ้นมาเป็นรูปสามเหลี่ยมในเพลง “จันทร์เจ้า” เป็นสัญญาณว่าค่ำคืนนี้กำลังจะจบลงอย่างสวยงาม “EXIT TO ENTER” นับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 7 ปีของ Slot Machine ที่แม้ในระหว่างการรอคอยอันยาวนานนี้ แฟนๆ หลายคนคงเคยได้ดูโชว์ของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งในฐานะวงปิดของงานเทศกาลดนตรี แต่การันตีว่าไม่มีโชว์ครั้งไหนของพวกเขาที่ให้ประสบการณ์ใหม่ ยิ่งใหญ่ และให้ความรู้สึกถึงการเติบโตของวงในระดับสากลเท่าครั้งนี้ โดยหลังจากจบโชว์ที่กรุงเทพฯ “EXIT TO ENTER WORLD TOUR 2024” จะจอดรับเพื่อนร่วมทางที่สถานีอวกาศต่อไปได้แก่ ไทเป สิงคโปร์ เม็กซิโก ในเดือนมีนาคมและเมษายนนี้ นอกจากนี้ พวกเขายังทิ้งท้ายข่าวดีให้แฟนเพลงได้ตื่นเต้นกันอีกครั้ง นั่นคือการจัดคอนเสิร์ตครบรอบ 20 ปี Slot Machine โดยแฟนๆ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่โซเชียลมีเดีย SlotMachineRock หรือ Tero Music#คอนSlotMachineซักครั้งในชีวิต #SlotMachineRock #EXITtoENTER #EXITtoENTERTOUR2024