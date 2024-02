ศาลแพ่งธนบุรี นัดไกล่เกลี่ยคดีผู้ผลิตซีรีส์วายเรื่องดังเจ้าปัญหา 18 มี.ค.นี้! ขณะกลุ่มผู้เสียหายรวมตัวเตรียมยื่นฟ้องคดีอาญา

กระทั่งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัทอิเคเมน หนึ่งในบริษัทผู้ร่วมสนับสนุนซีรีส์วายดังกล่าวได้มีการยื่นฟ้องบริษัทผู้จัดซีรีส์วาย ในข้อหาผิดสัญญาซื้อขาย ทำให้บริษัทอิเคเมน ได้รับความเสียหายในทางธุรกิจ มูลค่า ณ ปัจจุบัน 376,151.08 บาท โดยผู้บริหาร เข้ายื่นฟ้องที่ศาลแพ่ง จังหวัดธนบุรีล่าสุดMarketing Supervisor ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทอิเคเมน ได้มีการนัดหมายแถลงข่าวสื่อมวลชน ณ ร้านกาแฟ Be Your Own Coffee & Bra พร้อมได้เปิดเผยข้อมูลสำนวนส่งฟ้อง โดยทางศาลแพ่งธนบุรี ได้มีการนัดหมายผู้เสียหายครั้งแรก แต่ไม่อาจรับทราบได้ว่าศาลนัดหมายครั้งนี้ด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทอิเคเมน จึงได้นัดหมายสื่อมวลชนเพื่อรับทราบและจะได้แจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงานแถลงข่าวครั้งนี้ นอกจากบริษัทอิเคเมน ที่ได้รับความเสียหาย ยังมีกลุ่มผู้เสียหายที่ทำงานเบื้องหน้า และเบื้องหลังผลิตซีรีส์วายเจ้าปัญหา มาร่วมสังเกตการณ์ และให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนายผู้บริหารบริษัทซาโบดาโฮ สตูดิโอ จำกัด เปิดเผยว่า ตนเองรับงานโพสต์ โปรดักชั่น จัดทำเพลงประกอบซีรีส์ และบันทึกเสียงประกอบซีรีส์ ได้รับการติดต่องานผ่านโปรดิวเซอร์ซีรีส์วายเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นหนึ่งผู้เสียหายเช่นกัน หากรวมมูลค่าได้รับความเสียหายในทางธุรกิจประมาณ 750,000 บาท การมาร่วมฟังครั้งนี้เพื่อที่จะแจ้งต่อสื่อมวลชนว่าตนเอง และผู้เสียหายอีกบางส่วน เตรียมรวบรวมข้อมูลหลักฐานที่จะฟ้องร้องบริษัทผู้ผลิตซีรีส์วายเรื่องดังกล่าว ในความผิดคดีอาญา ฐานฉ้อโกง ต่อไปทั้งนี้บริษัทผู้ผลิตซีรีส์วายเจ้าปัญหา ปัจจุบันยังคงผลิตซีรีส์หลากแนวอีกหลายเรื่องผ่านแพลตฟอร์มทีวี ทั้งเพย์ทีวี ยูทูบ และฟรีทีวี โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทผู้ผลิต ซึ่งหนึ่งในทีมงานรับจ้างผลิตเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ครั้งนี้ เพี่อเก็บข้อมูลและนำไปดำเนินการตามกฏหมายต่อไป