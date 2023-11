รวม 10 ยอดดาวโป๊ลีลาถึงใจ โกยเงินเข้ากระเป๋าแบบรัวๆ

เธอเคยมีชีวิตที่ลำบากในฐานะนางแบบที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในญี่ปุ่น กระทั่งเธอย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา และเริ่มเข้าสู่วงการสื่อลามกในปี 1999 และเล่นหนังโป๊มากกว่า 100 เรื่อง ทุกวันนี้เธอมีรายได้ส่วนใหญ่จากเว็บไซต์ของตัวเอง ค่าลิขสิทธิ์หนัง และจากบริษัทผลิตหนังโป๊ของเธอ นอกจากนั้น เทรายังเคยมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบรนด์ของตัวเอง ที่ทำจากสมุนไพร เสื้อผ้าไลน์ ‘Mistress Couture’ และมีผลงานเขียนหนังสือเล่มหนึ่งด้วย

นักแสดงรุ่นเก่าอายุเกือบ 60 ปีแล้ว แต่ได้ชื่อว่าเป็นดาราทำเงินในวงการหนังโป๊ เขาเคยเล่นหนังโป๊มาแล้วกว่า 2,500 เรื่อง สถิตินี้เคยนำไปสู่การถกเถียงกันว่า นอร์ธเป็นนักแสดงหนังโป๊ที่มีผลงานมากกว่า “รอน เจอเรมี” หรือไม่?

เธอปรากฏตัวในหนังโป๊มาแล้วกว่า 100 เรื่อง ในช่วงเริ่มต้นเธอทำงานอิสระให้กับบริษัท Digital Playground โดยไม่มีใครรู้จักหรือรู้จักใครในวงการ แต่ไม่นานเธอก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัด นอกจากงานแสดงแล้ว เธอยังไปปรากฏตัวในช่องเพย์ทีวีของ Playboy บ่อยครั้ง และผลิตเซ็กซ์ทอยขายภายใต้ชื่อของเธอเอง

ปัจจุบันเธอใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่ก็ก้าวกระโดดไปสู่กระแสหลักในประเทศญี่ปุ่นบ้านเกิดของเธอ ทาคากิเริ่มต้นจากการเป็นนางแบบถ่ายภาพนู้ด ก่อนเข้าสู่วงการ AV ช่วงปลายปี 2002 และกลายเป็นดาราหนังโป๊ที่ได้รับค่าตัวสูงสุดในญี่ปุ่นเมื่อปี 2003 และออกจากวงการในปีถัดมา แต่เธอก็ยังรับงานแสดงในหนังประเภทอื่นเรื่อยมา

เธอเล่นหนังโป๊มาแล้วเกือบ 100 เรื่อง และก่อนอายุจะครบ 18 ปีเสียอีก นั่นเพราะเธอโกหกบริษัทผู้สร้างและใช้บัตรประจำตัวปลอม แต่เมื่อเธอถึงวัยที่สามารถเล่นหนังโป๊ได้อย่างถูกกฎหมาย เธอกลับรับเล่นเพียงเรื่องเดียว และไม่หวนกลับไปวงการหนังโป๊อีก ทุกวันนี้พบเห็นเธอได้ในภาพยนตร์เกรด B เป็นครั้งคราว

ดาราหนังโป๊ในตำนาน เขาเคยได้รับการบันทึกว่าเป็นนักแสดงหนังโป๊มากที่สุด คือมากกว่า 2,000 เรื่อง ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นพิธีกรรายการเกมโชว์ ‘Wheel of Fortune’ ทางทีวี ซึ่งเป็นเกมหมุนวงล้อแห่งโชคลาภเวอร์ชันอเมริกา

เธอเคยแสดงภาพยนตร์เรื่อง ‘I Dream of Jenna’ ซึ่งรู้จักกันดีเฉพาะกลุ่ม และยังมีเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากชื่อว่า ‘Club Jenna’ ซึ่งเธอได้ขายลิขสิทธิ์ให้กับ Playboy ไปเมื่อปี 2006 สองปีถัดมาเธอออกจากวงการ และกลายเป็นคนดังในสื่อเมื่อมีความสัมพันธ์กับ “ติโต ออร์ติซ” ดาราจาก UFC ต่อมาบ้านของเธอในแอลเอต้องถูกยึดจากปัญหาทางการเงิน เธอจึงกลับเข้าสู่วงการอีกครั้ง และเซ็นสัญญากับผู้ผลิตเซ็กซ์ทอย

ระหว่างปี 2006-2011 เธอเล่นหนังโป๊มากกว่า 460 เรื่อง ทั้งยังเป็นที่รู้จักในวงกว้างเมื่อเธอมีความสัมพันธ์กับ “ชาร์ลี ชีน” หลังออกจากวงการหนังโป๊ เธอยังคงรับงานแสดงหนังทั่วไป เคยเล่นเรียลิตีโชว์ ‘Keeping Up with the Kardashians’ รวมถึงทำกิจการเซ็กซ์ทอย ล่าสุด เปิดตัวว่าเป็นเลสเบี้ยน

มีข่าวลือว่าเธอเข้าสู่วงการหนังโป๊เพราะต้องการเงินจ่ายค่าประกันตัว หลังมีความผิดฐานลักลอบนำกัญชา 45 กก. จากเม็กซิโกไปยังสหรัฐอเมริกา เธอเล่นฉากเซ็กซ์ครั้งแรกเรื่อง ‘Dirty Debutantes 197’ ปี 2001 และถอนตัวออกจากวงการหนังโป๊ในปี 2008 จากนั้นเธอก็รับงานแสดงทั่วไป

เคยได้รับรางวัล ‘Adult Video News Award’ สาขานักแสดงชายยอดเยี่ยม และได้รางวัลนี้คนเดียวถึง 3 ครั้ง เขาเป็นทั้งนักแสดงและผู้อำนวยการสร้าง รวมถึงเป็นตากล้องให้กับบริษัท Black Viking Pictures และบริษัท Mercenary Motion Pictures ซึ่งเป็นกิจการของตัวเองด้วย และก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วงการหนังโป๊ สตีลเคยเป็นโบรกเกอร์หุ้นในนิวยอร์กมาก่อน